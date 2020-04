Hamburg. Im Millerntor-Stadion findet derzeit nur das Kleingruppentraining mit Cheftrainer Jos Luhukay statt. Keine Zuschauer, nur maximal sechs Spieler zeitgleich auf dem grünen Rasen. Geht alles glatt, könnte sich das am 9. Mai wieder ändern, wenn der Spielbetrieb in der Zweiten Liga mit dem Spiel des FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg wiederaufgenommen wird. Zuschauer werden wegen der Coronapandemie wohl erst zum Jahresende wieder zugelassen.

„Es wird sicherlich viele Monate dauern, es kann bis zu eineinhalb Jahre sein“, sagte Gerald Haug, Präsident der Wissenschaftsakademie Leopoldina, auf die Frage, wie lange auf Besuche in Fußballstadien verzichtet werden sollte. Für den Fall der Fälle wird St. Pauli aber bestens vorbereitet sein.

Respektvolle Empfangskultur

Die deutsche Prüfgesellschaft Dekra hat das Sicherheitsmanagement des FC St. Pauli zertifiziert. In der sogenannten SWOT-Analyse (Strength/Weakness/Opportunity/Threat) stehen den insgesamt acht Stärken und 14 Chancen keinerlei Schwächen und Risiken gegenüber. So gut wurde der Verein, der zum vierten Mal von der Dekra bewertet wurde, noch nie eingeschätzt.

Neben den formalen Abläufen sowie der detaillierten Einweisung des Ordnungsdienstes wurde von der Prüfgesellschaft auch das Spielen der gegnerischen Vereinshymne in der Beurteilung als „Zeichen der respektvollen Empfangskultur“ lobend erwähnt. In den vergangenen Monaten fanden dazu Überprüfungen auf Basis des DFB-Regelwerks statt, in denen sämtliche Prozesse, Vorkehrungen und Maßnahmen bei Heimspielen bewertet wurden.

Informationen zum Coronavirus:

„Wir sind sehr stolz“, sagt Sicherheitschef Sven Brux und ergänzt: „Auch wenn manche Vorschriften im Alltag in den Augen einiger Fans vielleicht auch mal nerven, zeigt sich doch, dass wir auf einem guten Weg sind, denn die Sicherheit von Besucher*innen und Mitarbeiter*innen hat immer oberste Priorität.“