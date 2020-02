Hamburg. Leo Östigard hämmerte mit der Faust vor Wut auf den Rasen, andere St.-Pauli-Profis sanken vor Enttäuschung nur noch zu Boden, als Schiedsrichter Daniel Schlager das einseitige Spiel abgepfiffen hatte. Das 0:0 gegen Dynamo Dresden war für den FC St. Pauli viel zu wenig, um sich aus seiner bedrohlichen Situation zu befreien. Und angesichts der eigenen Überlegenheit war der Ärger über die verschenkten Punkte völlig berechtigt. Eine Woche vor dem Stadtderby gegen den HSV (Sonnabend, den 22. Februar) wächst somit der Druck auf Trainer Jos Luhukay.

Gegenüber der 1:2-Niederlage vier Tage zuvor bei Holstein Kiel hatte Luhukay nur eine Veränderung in seiner Startelf vorgenommen. Anstelle von Routinier Johannes Flum (32) kam der 19 Jahre junge Finn-Ole Becker in die Formation. Diese Personalie war insofern interessant, als dass Dresdens Trainer Markus Kauczinski in seiner Zeit bei St. Pauli das Mittelfeldtalent, das damals schon dem Profikader angehörte, nicht ein einziges Mal in das Aufgebot für ein Punktspiel berufen hatte.

FC St. Pauli: Spiel auf ein Tor

Bei der Premiere auf dem in der vergangenen Woche neu verlegten Rasen entwickelte sich von Beginn an ein Spiel auf ein Tor, auf das der total defensiv eingestellten Dresdner. Nach 25 Minuten hatte St. Pauli eine Ballbesitzquote von 70 Prozent und 7:1 Torschüsse zu Buche stehen. Nach Treffern allerdings stand es 0:0, was einzig daran lag, dass die St. Paulianer immer wieder einen Weg fanden, auch die besten Torchancen nicht zu nutzen.

Allen voran betätigte sich Außenstürmer Viktor Gyökeres darin, hochkarätige Möglichkeiten zu vergeben. So schoss der Schwede in der zwölften Minute frei vor dem leeren Tor nach perfektem Zuspiel von Rico Benatelli den einzig verbliebenen Gegenspieler Linus Wahlqvist an. Eine knappe Viertelstunde später scheiterte er ebenso an Dresdens starkem Torwart Kevin Broll nach Zuspiel von Waldemar Sobota wie kurz danach mit einem noch gefährlich abgefälschten Schuss aus der Drehung (28.). Und auch sein Hackentrick nach einem flach geschossenen Eckball führte nicht zum Ziel.

Noch mehr Pech hatte zuvor schon St. Paulis anderer Außenstürmer Ryo Miyaichi, als sein aus vollem Lauf mit links geschossener Ball von Broll an den Pfosten und von dort ins Toraus gelenkt wurde (15.). Derweil hatte in der ersten Halbzeit Mittelstürmer Henk Veerman nur eine Gelegenheit, seinen bisher sechs Saisontreffern einen weiteren hinzuzufügen. Sein Lupfer über Torwart Broll verfehlte das Tor (20.).

Dresden kommt besser aus der Pause

Als Schiedsrichter Schlager zur Halbzeit pfiff, war es geradezu unfassbar, dass St. Pauli gegen die äußerst schwach auftretende Dynamo-Elf nicht in Führung lag. Trainer Luhukays immer wieder vorgebrachte Klage, sein Team sei nicht effektiv genug, hatte in diesen 45 Minuten ihre volle Berechtigung.

Die Frage angesichts der zahlreichen vergebenen Chancen war, wie die St. Paulianer dieses Frusterlebnis in der Pause verarbeiten würden. Sie rannten jedenfalls weiter unverdrossen an, es fehlte allerdings bei den Kombinationen zunehmend an der nötigen Präzision, was es den Dresdnern deutlich erleichterte, ihr Tor zu verteidigen. Und tatsächlich kam Dynamo durch Stürmer Patrick Schmidt in der 56. Minute zum ersten gefährlichen Torschuss, den Robin Himmelmann aber parieren konnte.

St. Paulis Trainer Luhukay versuchte nach gut einer Stunde, mit Außenstürmer Luis Coordes für den an diesem Abend so aktiven, aber unglücklichen Gyökeres einen neuen Impuls zu setzen. Doch zu Torchancen kam sein Team erst einmal nicht mehr.

Stattdessen witterte Dresden plötzlich die große Chance, das Millerntor-Stadion sogar mit drei Punkten wieder verlassen zu können. Schiedsrichter Schlager entschied in der 85. Minute auf Strafstoß, als St. Paulis Rechtsverteidiger Luca Zander gegen Dresdens Chris Löwe recht ungeschickt grätschte. Der Videoassistent Günter Perl aber intervenierte und empfahl Schlager, sich die Szene noch einmal anzusehen. Flehend stand Zander einige Meter entfernt und hoffte inständig auf eine Korrektur. Und tatsächlich hatte Schlager ein Einsehen und korrigierte die Entscheidung. Dazu gab er Löwe noch Gelb wegen einer Schwalbe – und das absolut zu Recht.

Pfosten und Latte verhindern das späte Siegtor

Doch das war es noch längst nicht mit dramatischen Szenen auf dem Feld. In der Nachspielzeit traf Sebastian Ohlsson mit einem Schuss von der Seite zunächst die Latte, Miyaichis Nachschuss landete am Pfosten und Sobotas weiterer Nachschuss wurde vom eingewechselten Teamkollegen Dimitrios Diamantakos geblockt. Danach war Schluss, St. Paulis Spieler ärgerten sich maßlos über den verpassten Sieg und darüber, dass sie im Kampf um den Klassenerhalt zwei Punkte verloren hatten.

Die Statistik:

St. Pauli: Himmelmann - Zander, Östigard, Buballa, Ohlsson - Benatelli (83. Diamantakos) - Becker (74. Buchtmann), Sobota - Miyaichi, Gyökeres (62. Coordes) - Veerman. - Trainer: Luhukay

Dresden: Broll - Wahlqvist (67. Kreuzer), Ballas, Nikolaou, Löwe - Petrak, Husbauer - Horvath (46. Klingenburg), Atik, Terrazzino (80. Hamalainen) - Schmidt. - Trainer: Kauczinski

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 28.980

Gelbe Karten: Sobota (3), Benatelli - Klingenburg (6), Petrak, Löwe

Torschüsse: 17:3

Ecken: 8:2

Ballbesitz: 61:39 %