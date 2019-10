Hamburg. Der FC St. Pauli hat den vierten Heimsieg in Folge knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay unterlag am Sonnabend Darmstadt 98 mit 0:1 (0:0). Den einzigen Treffer vor 29.412 Zuschauer im nicht ganz ausverkauften Millerntorstadion erzielte Darmstadts Abwehrspieler Victor Palsson in der 80. Minute.

Im Vergleich zum 1:1 in Nürnberg änderte Trainer Luhukay die Startelf auf drei Positionen. Für Innenverteidiger Leo Östigard und Stürmer Viktor Gyökeres, die beide unter er Woche im Länderspieleinsatz waren, sowie Mittelfeldspieler Matt Penney kamen Florian Carstens, James Lawrence und der zuletzt angeschlagene Dimitrios Diamantakos in die Mannschaft.

Von Beginn an versuchte St. Pauli die Heimserie mit zuletzt drei Siegen in Folge auszubauen. Marvin Knoll (3.) und Diamantakos (6., 43.) näherten sich dem Darmstädter Tor ausschließlich aus der Distanz an. In der Folge verflachte die Partie jedoch. Die diszipliniert verteidigenden Gäste kamen über offensive Ansätze kaum hinaus. Einzig der Schuss von Patrick Hermann (12.) verschaffte St. Paulis Torhüter Robin Himmelmann etwas Arbeit.

So wurde ein unfreiwilliger Striptease von James Lawrence in der 39. Minute zum Highlight der ersten Hälfte. Da sein Trikot in einem Zweikampf zerrissen wurde, musste der Waliser auf dem Platz sein Diensthemd wechseln. Die Fans feierten dies mit lautem Jubel. Spielerische Höhepunkte blieben trotz 62 Prozent Ballbesitz zur Pause Mangelware.

Finn-Ole Becker kam zur ersten Großchance für St. Pauli

Unmittelbar vor Wiederanpfiff zeigten die Fans auf der Südtribüne und Gegengerade eine Choreographie und protestierten damit gegen den Einmarsch des türkischen Militärs in Rojava. Im Anschluss stand wieder der Fußball im Mittelpunkt. Und dabei musste St. Pauli zwei Schreckmomente überstehen. In Minute 48 verstolperte Darmstadt Mathias Honsak frei vor Torhüter Himmelmann, nur eine Minute später rettete Innenverteidiger Carstens vor dem einschussbereiten Serdar Dursun. Ein Hallo-Wach-Signal für die Gastgeber, die in der 56. Minute durch Finn-Ole Becker zur ersten Großchance kamen. Der Schuss des Toptalents wurde von Darmstadts Keeper Marcel Schuhen stark pariert.

Nach der müden ersten Hälfte nahm die Partie in Durchgang zwei deutlich an Fahrt auf. St. Paulis Trainer Luhukay wechselte in der 57. Minute den offensiven Christopher Buchtmann für den fahrigen defensiven Mittelfeldspieler Knoll ein. Ein deutliches Zeichen an seine Mannschaft, mehr Druck entfachen zu müssen. Und in der 63. Minute schallte Torjubel durch das Millerntorstadion. Doch Waldemar Sobota stand bei seinem vermeintlichen 1:0 im Abseits.

Knapp zehn Minuten später waren die Gastgeber im Glück, als Dario Dumic aus elf Metern frei zum Schuss kam und knapp über den Kasten zielte. Deutlich genauer zielte Teamkollege Victor Palsson in der 80. Minute. Nach einem Eckball von Tobias Kempe stand der Schwede fünf Meter vor dem Tor völlig frei und ließ Himmelmann im Hamburger Tor keine Chance. Kurz vor dem Gegentor musste Abwehrchef Lawrence mit Muskelproblemen ausgewechselt werden.

Bis zum Schluss versuchte St. Pauli, zumindest noch das Remis zu retten. Die größeren Chancen hatten aber die Darmstädter. Marvin Mehlem (89.) und Dursun (90.) verpassten die vorzeitige Entscheidung. Doch am Ende reichte es auch so zum nicht unverdienten Auswärtssieg.