Hamburg. Der Tag begann für den FC St. Pauli mit einer schlechten Nachricht. Wegen eines Softwarefehlers konnten die Zweitliga-Profis nicht wie geplant mit einem Brennstoffzellenbus des HVV zum Heimspiel gegen Darmstadt 98 (13 Uhr, Sky live) fahren. "Zwar konnten wir den Fehler gerade beheben, allerdings ist das Risiko nicht auszuschließen, dass der Fehler erneut auftritt. Da kein anderer Bus so schnell verfügbar ist und die drei Punkte unbedingt in Hamburg bleiben sollen, geht der Fußball heute vor und der FC St. Pauli wird seinen Mannschaftsbus zur Fahrt zum Stadion nutzen. Wir werden das natürlich nachholen und wünschen allen Besuchern des Spiels eine gute und am heutigen Spieltag kostenfreie Anfahrt mit Bussen und Bahnen", ließ die Hochbahn verlauten.

Schade liebe @hochbahn. Um die drei Punkte kümmern wir uns - versprochen! Man sieht sich immer zweimal im Leben. ✌🏼#AllefürsKlima | #fcsp | #fcspd98 https://t.co/DM77ZbdoLW — FC St. Pauli (@fcstpauli) October 19, 2019

Die "Weltverbesserer", eine Initiative des Kiezclubs mit der Techniker Krankenkasse und KIEZHELDEN, will beim Zweitligaspiel auf das Thema CO2-Vermeidung aufmerksam machen. ​Neben Aktionen und Informationen zum Thema Aufforstung können die Fans rund um die Partie mit ihren Tickets kostenlos den HVV nutzen.

Ob die kurzfristig geänderte Anreise ein schlechtes Omen ist, wird man gegen 14.50 Uhr wissen, wenn Schiedsrichter Tobias Reichel ein letztes Mal in seine Pfeife bläst. Mit drei Punkten gegen Darmstadt, die seit sieben Spielen auf einen Sieg warten,könnte der FC St. Pauli bis auf vier Zähler an den Tabellenführer HSV heranrücken.