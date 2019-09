Wie sich St. Paulis erster Derbyheld auf den HSV vorbereitete

Hamburg. 18-mal seit Einführung der Bundesliga und damit des Profifußballs haben der FC St. Pauli und der HSV Punktspiele gegeneinander bestritten, 16-mal in der Ersten und zuletzt zweimal in der Zweiten Liga. Nur zwei Siege konnte die Mannschaft vom Millerntor erringen, den ersten davon gleich im ersten Hamburger Bundesliga-Stadtderby am 3. September 1977 im Volksparkstadion, das übrigens mit 48.000 Zuschauern längst nicht ausverkauft war.

Kapitän und unumstrittene Führungsfigur im Team des Aufsteigers und Sensationssiegers gegen den amtierenden Europacupsieger HSV war Rolf Höfert, der im Februar dieses Jahres 70 Jahre alt geworden ist und schon seit rund 40 Jahren in der Nähe von Bern lebt. „Das 2:0 gegen den HSV ist noch immer mein schönster Sieg“, sagt Höfert, der das Derby am Montag im heimischen Ueberstorf am TV-Gerät verfolgen wird.

Kurz vor dem Derby noch Beton geschleppt

Dabei offenbart eine kleine Anekdote, wie sich die Zeiten im Profifußball verändert haben. Noch am Morgen des Spiels, das um 15.30 Uhr angepfiffen wurde, hatte er Betonplatten geschleppt. „Ich hatte gerade mein neues Haus in Poppenbüttel bezogen und erfahren, dass eine Betonfirma in Hummelsbüttel insolvent gegangen ist und man dort aus dem Bestand sehr günstig Platten für meine Terrasse bekommen konnte. Also bin ich mit einem Freund dorthin gefahren und habe die Platten geholt“, erzählt er über sein spezielles Aufwärmprogramm. Mittags um halb eins habe sich das Team dann im Clubheim getroffen und sei zum Volksparkstadion gefahren.

Höfert tippt wieder auf vier Tore

Überhaupt war vieles anders. „Wir hatten nur 17 Spieler im Kader, darunter die beiden Torhüter. Es gab nur einen Masseur für alle Spieler und noch nicht einmal einen Co-Trainer“, erzählt Höfert und wundert sich über die heute übliche Zahl von Spielern und die umfangreichen Funktionsteams.

Wie 1977 geht der HSV nach seinem starken Saisonstart als Favorit in das Derby. Höfert glaubt, dass wie im März dieses Jahres wieder vier Tore fallen werden. „Nur diesmal gibt es kein 0:4, sondern ein 2:2“, lautet sein Tipp. Damit könnte sein Herzensclub gut leben. „Der HSV wird diesmal sicher aufsteigen. Auch wenn ich natürlich St. Paulianer bleibe, fände ich es als gebürtiger Hamburger schon wichtig, dass die Stadt einen Erstligaclub hat“, sagt er.