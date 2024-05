Hamburg. Am Freitag geht es zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli um den Bundesliga-Aufstieg. Im Newsblog erfahren Sie alles über das Hamburger Derby.

Dieses Hamburg-Derby könnte ein historisches werden: Mit einem Sieg würde der FC St. Pauli an diesem Freitag (18.30 Uhr, Volksparkstadion, Liveticker bei Abendblatt.de) den Bundesliga-Aufstieg perfekt machen – und den HSV zu einem weiteren Jahr Zweitklassigkeit verdammen, wenn gleichzeitig Fortuna Düsseldorf den 1. FC Nürnberg bezwingt.

In HSV-Fanforen wird für diesen Fall bereits über einen Platzsturm spekuliert, um so einen Spielabbruch zu provozieren. Die Stimmung scheint aufgeheizt wie vielleicht noch nie vor einem Hamburger Stadtderby, das sommerliche Wetter tut sein Übriges. In diesem Newsblog erfahren Sie alles, was nicht nur auf dem Platz wichtig ist.

Vor Stadtderby gegen St. Pauli: Polizei sucht HSV-Randalierer

Ist das ein Vorgeschmack auf das, was beim Stadtderby drohen könnte? HSV-Fans haben am vergangenen Sonnabend (27. April) ein Lokal in Braunschweig gestürmt und einen Gast verletzt. Wie die Braunschweiger Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Angriff gegen 11 Uhr, zwei Stunden vor Anpfiff des Spiels bei der Eintracht, das der HSV mit 4:0 gewann.

Demnach randalierten mehrere, teils vermummte Anhänger der Hamburger innerhalb und außerhalb der Kneipe am Bültenweg/Ecke Spielmannstraße, begingen Sachbeschädigungen und traktierten einen Gast mit Schlägen und Tritten. Anschließend hätten sie sich fluchtartig und in Kleingruppen entfernt.

„Sofort alarmierte Einsatzkräfte konnten im Umfeld der Lokalität insgesamt 29 Personen feststellen, denen eine Beteiligung zugeordnet werden konnte“, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0531 476-3315 entgegengenommen.

FC St. Pauli erstmals vor dem HSV – nur für kurze Zeit?

Egal wie das Derby ausgeht: Der FC St. Pauli wird erstmals im Profifußball eine Saison tabellarisch vor dem HSV abschließen. Doch wer jetzt von einer Wachablösung spricht, freut oder grämt sich zu früh. Dass der Kiezclub dauerhaft zur Nummer eins der Stadt wird, „bleibt sehr unwahrscheinlich“, schreibt unser Kollege Sven Kummereincke in seiner Kolumne.

Packendes Duell? Karol Mets (l.) vom FC St. Pauli und HSV-Stürmer Robert Glatzel dürften am Freitag im Hamburger Derby wieder auf Tuchfühlung gehen. © WITTERS | Tim Groothuis

Er erklärt auch, warum die Bundesliga-Rückkehr des HSV „auf Dauer unvermeidbar“ sein wird. Und was das Hamburger Derby von anderen im Fußball unterscheidet.

HSV-Schriftzug auf St. Pauli: Hamburg-Derby wirft seine Schmierereien voraus

Schwarz-Weiß-Blau, Braun-Weiß-Rot, Schwarz-Weiß-Blau … Wenn der Stromkasten in der Nachbarschaft wieder täglich die Farbe wechselt, ist klar: Das Derby steht an. Auch das 111. Duell wirft wie immer seine Schmierereien voraus. Und wie immer wird besonders gern dort die Spraydose gezückt, wo man die Fans des Lokalrivalen wähnt.

So bekamen Fahrgäste der U-Bahn-Linie U3 am Bahnhof Feldstraße nahe dem Millerntor-Stadion Anfang der Woche in großen Lettern den HSV-Schriftzug zu lesen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Auch an der Station St. Pauli und am Aussichtspunkt Steinwerder gegenüber den Landungsbrücken waren HSV-Graffiti zu sehen. Vor dem letzten Derby hatten HSV-Fans eine Eisenbahnbrücke am Dammtorbahnhof bemalt. In den vergangenen Jahren wurde zudem die Davidstreppe am Hafen immer wieder zum Ziel nächtlicher Farbattacken.

HSV-Trainer Baumgart fiebert erstem Derby gegen St. Pauli entgegen

Auf das Derby gegen den FC St. Pauli hat sich Steffen Baumgart nach eigener Aussage am meisten gefreut, als er im Februar das Traineramt beim HSV übernahm. „Zwei sehr, sehr gute Mannschaften auf dem Platz. Mit das geilste Stadion, das du haben kannst. Es gibt kein geileres Spiel“, sagte er in der Pressekonferenz.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Für seinen St.-Pauli-Kollegen Fabian Hürzeler ist es bereits das dritte Stadtderby. Einen Sieg gegen den HSV konnte der 31-Jährige aber noch nicht feiern. Den Aufstieg würde er aber höher bewerten als einen Derbysieg, sagte Hürzeler am Mittwoch: „Ein Aufstieg ist das Resultat einer ganzen Saison, das Stadtderby das Resultat eines Spiels.“

Ex-HSV-Profi Kittel glaubt weiter an sein altes Team

Beim bis dato letzten Heimspiel des HSV gegen den FC St. Pauli steuerte Sonny Kittel eine Vorlage zum 4:3-Heimsieg bei. Inzwischen ist der einstige Publikumsliebling in Australien gelandet, doch den Glauben an seine alte Mannschaft hat er nicht verloren.

„Ich würde nicht sagen, dass es vorbei ist. Der große Vorteil ist, dass viele Jungs beim HSV diese Situation kennen. Wer weiß, wenn der HSV am Freitag gewinnt, was das mit den anderen Mannschaften macht?“, sagte Kittel im Abendblatt-Podcast „HSV – wir müssen reden“.

Welche Erinnerungen er mit seinen acht Stadtderbys verbindet und was er über seine Zeit in Hamburg sagt, können Sie hier nachhören.

Derby gegen St. Pauli: Jatta gibt Liebeserklärung an den HSV ab

Seinen Derby-Rekord dürfte Sonny Kittel am Freitag los sein: Bakery Jatta könnte gegen St. Pauli in die HSV-Startelf zurückkehren und damit zu seinem neunten Einsatz gegen den Stadtrivalen kommen. Das 2:2-Unentschieden am Millerntor in der Hinrunde erlebte der Gambier allerdings wegen einer Gelb-Sperre nur am Bildschirm mit.

Was die Spiele gegen St. Pauli den Fans bedeuten, kann wohl kein HSV-Profi besser ermessen als Jatta. „Ich weiß natürlich, wie sehr sich die Fans mit der Raute identifizieren. Deshalb bin ich genauso enttäuscht wie die Fans, wenn wir ein Derby verlieren“, erzählt Jatta im Gespräch mit dem Abendblatt.

Seinem Club fühlt er sich auf besondere Weise verbunden. „Ich liebe den HSV und versuche, immer alles für die Raute zu geben. Ich weiß, dass nicht immer alles perfekt ist bei mir. Aber ich bin immer mit dem Herzen und voller Leidenschaft dabei.“

Gerüchte um HSV-Profi Benes vor Derby gegen St. Pauli

Auf seinen aktuell besten Profi muss der HSV gegen den FC St. Pauli wohl verzichten: Laszlo Benes hat weiterhin mit muskulären Problemen zu kämpfen. Abseits des Platzes aber ist der Slowake ein großes Thema: Laut türkischen Medien steht Benes beim türkischen Erstligisten Trabzonspor auf der Einkaufsliste.

Fest steht: Benes könnte den HSV für eine festgeschriebene Ablösesumme im Sommer nach nur einem Jahr wieder verlassen. Wie ernst zu nehmen das Gerücht ist, können Sie hier nachlesen.

St.-Pauli-Kapitän Irvine macht nach Derby gegen HSV Überstunden

Egal ob der FC St. Pauli am Freitagabend noch den Aufstieg feiern kann und die Nacht kurz wird: Kapitän Jackson Irvine muss am Sonnabend wieder auf der Matte stehen. „Ich musste meiner Freundin versprechen, dass – egal, was am Freitagabend im Volkspark passiert – ich pünktlich morgens in ihrem Pop-up-Laden an der Marktstraße stehe und Klamotten verkaufe“, erzählt Irvine im Abendblatt-Interview.

Vor dem Derby verspürt der Australier „einen besonderen Vibe in der Stadt – oder zumindest bei uns im Viertel auf St. Pauli“. Zum Kiezclub ist er einst vornehmlich wegen des Fußballs gewechselt, aber auch das Clubleben hat es Irvine angetan. Das ganze Interview mit dem schillernden St.-Pauli-Kapitän können Sie hier nachlesen.

leo/HA