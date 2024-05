Hamburg/Kiel (dpa/lno) –. Das Wochenende bringt im Norden dem Deutschen Wetterdienst zufolge vor allem Schauer und Gewitter.

Das erste Wochenende im Mai hält für Hamburg und Schleswig-Holstein Gewitter und milde Temperaturen bereit. Der Freitagvormittag ist dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge noch sonnig, ehe am Nachmittag und Abend Schauer und teilweise kräftige Gewitter mit stürmischen Böen um 65 Kilometer pro Stunde zu erwarten sind. Die Temperaturen erreichen den Angaben zufolge Höchstwerte von 20 bis 23 Grad. In der Nacht zum Samstag sei bei Tiefstwerten von 7 bis 10 Grad anfangs noch mit gewittrigen Schauern zu rechen, später sei es überwiegend trocken.

Der Samstag ist laut DWD bewölkt und überwiegend trocken, zeit- und gebietsweise scheint die Sonne. Als Höchstwerte sind den Angaben zufolge 16 Grad an der Küste und 20 Grad im Binnenland zu erwarten. In der Nacht zum Sonntag ziehen Wolken und Schauer auf. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 7 und 10 Grad.

Am Sonntag soll es demnach wieder zu Gewittern und Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei etwa 15 Grad an der Ostsee sowie auf Helgoland, 18 Grad im Norden sowie an der Nordsee und bis zu 21 Grad an der Elbe.

