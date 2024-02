Hamburg. Die DFL hat Hamburgs Zweitligisten jeweils einmal für das Topspiel am Sonnabend angesetzt. HSV empfängt Kiel am 20. April.

Die Deutsche Fußball-Liga DFL hat am Donnerstag die genauen Ansetzungen für die Zweitligaspieltage 27 bis 30 veröffentlicht. Dabei werden TabellenführerFC St. Pauli und der HSV jeweils einmal das Topspiel am Sonnabendabend um 20.30 Uhr bestreiten. Diese Partien werden nicht nur bei Sky, sondern auch im Free-TV bei Sport1 im Fernsehen übertragen.

HSV-Nordduell gegen Kiel am 20. April

Dabei ragt das Nordduell am 30. Spieltag zwischen dem HSV und dem derzeitigen Tabellenzweiten Holstein Kiel heraus. Die Partie wird am 20. April um 20.30 Uhr im Volksparkstadion angepfiffen und könnte einen entscheidenden Einfluss auf die Aufstiegschancen beider Teams haben. Der FC St. Pauli tritt bereits am 28. Spieltag am 6. April um 20.30 Uhr im Wildparkstadion beim Karlsruher SC an.

Beide Hamburger Mannschaften haben zwischen dem 27. und 30. Spieltag keine Ansetzungen für den Freitagabend erhalten.

Die Ansetzungen im Einzelnen:

27. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth – HSV (31. März, 13.30 Uhr); FC St. Pauli – SC Paderborn (31. März, 13.30 Uhr).

28. Spieltag: HSV – 1. FC Kaiserslautern (6. April, 13 Uhr); Karlsruher SC – FC St. Pauli (6. April, 20.30 Uhr) .

29. Spieltag: 1. FC Magdeburg – HSV (14. April, 13.30 Uhr); FC St. Pauli – SV 07 Elversberg (14. April, 13.30 Uhr).