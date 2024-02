Hamburg. Die Aufstiegsaussichten für den FC St. Pauli sind glänzend. Welche aktuellen Schwächen der Spitzenreiter dennoch abstellen muss.

Der Blick auf die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga erfreute die Anhänger des FC St. Pauli auch am Sonntag noch genauso wie am Freitagabend nach dem 4:3-Auswärtssieg bei Holstein Kiel. Sechs Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Schleswig-Holsteiner, sieben auf den Dritten HSV und zehn auf die SpVgg. Greuther Fürth, die am Sonntag an Hannover 96 vorbeizog. Keine Frage: 48 Punkte aus den ersten 23 Partien der Saison sind ein echtes Statement.