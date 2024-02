Hamburg. Debüt für HSV-Trainer Steffen Baumgart. Mit einem Sieg gegen Elversberg können die Hamburger bis auf einen Punkt an Kiel heranrücken.

Steffen Baumgart konnte sein erstes Spiel als HSV-Trainer am Sonntag offenbar gar nicht erwarten. Rund zwei Stunden vor dem Anpfiff im Heimspiel gegen den SV Elversberg bog der Mannschaftsbus des HSV bereits in Richtung Stadion ein – und nur wenige Sekunden später betrat der neue HSV-Coach sein „Büro“.

HSV: Baumgart macht Raab zur Nummer eins

Die knapp eine Stunde später verbreitete Aufstellung sorgte für überraschte Gesichter. Anders als von manch einem gefordert, erhält erneut Matheo Raap den Vorzug vor Daniel Heuer Fernandes im HSV-Tor. Baumgart hatte vor dem Spiel angekündigt, mit dem Elversberg-Spiel eine Torwart-Regelung bis Saisonende zu treffen. Vor dem Anpfiff des Sonntagsspiel hörte sich das allerdings schon etwas anders an.

„Ich habe eine Nummer eins vorgefunden, die aus meiner Sicht in den vergangenen zwei Spielen eine normale, solide Leistung gebracht hat. Das hat nichts damit zu tun, ob jemand vorher sehr lange im Tor gestanden hat“, erklärte der neue HSV-Trainer seine Entscheidung. „Heuer Fernandes ist jetzt der Herausforderer, er muss über diese kleine Grenze gehen, um zu zeigen, dass er der Bessere ist. Sollte das so sein, dann wechseln wir. Heuer Fernandes ist keine Nummer zwei, er ist in der Lage, sich die Nummer eins wiederzuerkämpfen.“

In der Abwehr kehrt Kapitän Sebastian Schonlau wie von allen erhofft zurück in die Innenverteidigung. Neben ihm darf Dennis Hadzikadunic nach seiner Sperre wieder im Abwehrzentrum ran. Stephan Ambrosius hat es wegen Schambeinproblemen dagegen nicht in den Kader geschafft.

HSV – Elversberg: Königsdörffer beginnt

Von der Bank rotiert Ransford Königsdörffer in die Startelf, da der zuletzt angeschlagene Jean-Luc Dompé angeschlagen ausfällt.

Die Konstellation nach den Ergebnissen des Wochenendes könnte für Baumgart nicht besser sein: Mit einem Sieg im ersten Heimspiel würde der HSV bis auf einen Punkt an Holstein Kiel heranrücken. Die Tabellenzweiten aus Schleswig-Holstein verloren im Topspiel des Wochenendes am Freitagabend gegen den FC St. Pauli mit 3:4.

Die Aufstellungen:

HSV: 19 Raab – 22 Van der Brempt, 5 Hadzikadunic, 4 Schonlau, 28 Muheim – 23 Meffert – 14 Reis, 10 Pherai – 18 Jatta, 9 Glatzel, 11 Königsdörffer.

20 Kristof – 18 Vandermersch, 19 Pinckert, 3 Le Joncour, 26 Sicker – 14 Fellhauer, 8 Sahin – 7 Feil, 17 Wanner, 10 Rochelt – 24 Schnellbacher. Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

