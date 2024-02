Hamburg. Der ehemalige Coach des 1. FC Köln hat seinen Vertrag unterschrieben. Wie er den Zweitligisten zurück in die Bundesliga führen will.

Es ist offiziell: Der seit Anfang des Jahres vereinslose Steffen Baumgartist neuer Cheftrainer des HSV. Der 52-Jährige übernimmt das Amt von Interimscoach Merlin Polzin (33), der nach der Entlassung von Tim Walter am vergangenen Sonnabend im Auswärtsspiel gegen Hansa Rostock (2:2) auf der Trainerbank gesessen hatte. Baumgart soll den Verein wieder zurück in die Erste Liga führen. Polzin rückt derweil wieder als Co-Trainer ins zweite Glied des Trainerstabs. Auch Loic Favé, der zu Beginn des Jahres als Sportlicher Nachwuchseiter zum HSV gekommen war sowie Torwarttrainer Sven Höh bleiben Teil des Trainerteams.

Nachdem Baumgart am frühen Dienstagmittag seinen Vertrag im Volkspark unterschrieb wird bereits am Nachmittag um 16 Uhr sein erstes HSV-Training leiten. Am Sonntag (13.30 Uhr) wird er im Heimspiel gegen die SV Elversberg im Volksparkstadion dann erstmals bei einer Zweitligapartie an der Seitenlinie des HSV stehen. Zunächst aber wird Baumgart von Sportvorstand Jonas Boldt heute um 14 Uhr bei seiner ersten HSV-Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Alle Infos dazu gibt es hier im Abendblatt-Liveticker.