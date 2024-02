Hamburg. 855 HSV-Anhänger wurden teilweise über Stunden festgesetzt, 31 Tatverdächtige konnten ermittelt werden. Stimmt die Verhältnismäßigkeit?

Natürlich sind die Zahlen nur ein Zufall: 855 Fußballfans waren es am späten Sonnabend, die teilweise über Stunden am Bergedorfer Bahnhof von der Bundespolizei festgesetzt wurden. Und 861 Atomkraftgegner – also „nur“ sechs Personen mehr – waren es, die vor 38 Jahren von mehr als 1000 Beamten bis zu 14 Stunden auf dem Heiligengeistfeld festgehalten wurden.