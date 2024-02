Hamburg. Baumgart soll neuer HSV-Trainer werden. Zuvor diskutierte der Aufsichtsrat über große Lösung mit Magath. Rückhalt für Boldt bröckelt.

Wenn sich die HSV-Profis am Dienstag um 16 Uhr auf dem Trainingsplatz neben dem Volksparkstadion versammeln, soll ihnen ein neuer Coach Anweisungen geben. Auch wenn am Montagabend noch letzte Vertragsdetails zu klären waren, dürfte Steffen Baumgart der neue Cheftrainer werden und soll die Hamburger zum Aufstieg führen. Der Plan sieht vor, Baumgart noch vor der Trainingseinheit am Dienstag auf einer Pressekonferenz vorzustellen.