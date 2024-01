HSV News: Stephan Ambrosius ist zurück, Entwarnung bei Bakery Jatta

Die beiden Stammkräfte standen am Morgen wieder auf dem Trainingsplatz. Am Nachmittag gibt es für die HSV-Profis Abwechslung.

Sotogrande. Der HSV ist mit zwei guten Nachrichten in die neue Woche gestartet. Als die Spieler am Montagmorgen den Trainingsplatz im spanischen Sotogrande betraten, waren sowohl Stephan Ambrosius, als auch Bakery Jatta wieder voll dabei. Ambrosius hatte zuletzt drei Tage erkältungsbedingt gefehlt und folglich auch die beiden Kurztestspiele am Sonntag gegen die PSV Eindhoven (2:2, 0:0) verpasst.

HSV News: Ambrosius nach Erkältung zurück

In Abwesenheit des verletzten Kapitäns Sebastian Schonlau gilt der zweikampfstarke Deutsch-Ghanaer aktuell als Nummer eins in der Hierarchie der Innenverteidiger. Am Sonntag hatten Guilherme Ramos und Dennis Hadzikadunic das Abwehrzentrum gebildet, bei den Gegentreffen durch Luuk de Jong (18./43.) aber unglücklich ausgesehen. Schonlau, der dem HSV mit Wadenproblemen wochenlang fehlen wird, ist im Trainingslager derweil nur Zuschauer. Der 29-Jährige war am Sonnabend nachgereist, nachdem ihm eine Zyste am Auge operativ entfernt worden war.

Jatta und Ambrosius machen die ganze Einheit voll mit 💪🏻 #HSV pic.twitter.com/uuund9om2v — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) January 8, 2024

Sorgen hatte am Sonntag auch der Gesundheitszustand von Bakery Jatta bereitet. Der Angreifer, dessen nahe Zukunft in Hamburg nach wie vor ungeklärt ist, war im zweiten Spiel gegen Eindhoven mit Verdacht auf eine muskuläre Verletzung ausgewechselt worden und hatte den Platz mit dick bandagiertem rechten Oberschenkel verlassen. Am Montag gab es aber Entwarnung: Der 25-Jährige konnte wie gewohnt am Teamtraining teilnehmen.

Somit dürfte Jatta auch für die alternative Trainingseinheit am Nachmittag gewappnet sein. Die HSV-Profis werden zur Abwechslung eine Runde Padeltennis, das in Spanien mittlerweie als Nationalsport gilt, spielen.

