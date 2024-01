HSV trifft im Trainingslager auf Schweizer Erstligisten

Hamburg. An diesem Donnerstag startet der HSV im spanischen Sotogrande ins Winter-Trainingslager. Nachdem das Team die Hinrunde in der Zweiten Liga auf Platz drei abgeschlossen hatte, bekannte sich die sportliche Führung kurz vor Weihnachten zu Trainer Tim Walter. Umso spannender wird es zu sehen sein, an welchen Problemstellen der Coach in der Vorbereitung ansetzen wird.

HSV testet gegen Zürich und Eindhoven

Vor Ort werden die Hamburger zwei Testspiele bestreiten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird die Mannschaft zum Abschluss des Trainingslagers am Donnerstag, den 11. Januar (13.30 Uhr), auf den FC Zürich treffen. Spielort der Partie ist das Estadio Municipal de La Línea de la Concepción in Sichtweite des Affenfelsens von Gibraltar. Die Schweizer, bei denen der frühere HSV-Interimstrainer Ricardo Moniz als Entwicklungscoach tätig ist, stehen in der Superleague auf Rang drei.

Zuvor wird das Team bereits gegen den niederländischen Spitzenclub PSV Eindhoven testen, der vom früheren Bundesliga-Coach Peter Bosz trainiert wird (7. Januar/16.30 Uhr, Marbella Football Center). Für die Hamburger dürfte die Begegnung gegen den Tabellenführer der Eredivisie direkt ein echter Gradmesser werden. Im vergangenen Jahr hatte der HSV in Sotogrande gegen die Vancouver Whitecaps aus der nordamerikanischen Profiliga MLS (2:0) und den Bundesligisten SC Freiburg (2:6) gespielt.