90.+9! HSV II siegt in der Regionalliga Nord und bleibt an Lübeck dran

Drei Tore von Daouda Beleme sichern der U21 drei Punkte gegen Norderstedt. Dramatisch wird es in der Nachspielzeit – auch dank eines Profis.

Regionalliga Nord 90.+9! HSV II siegt im Derby und bleibt am VfB Lübeck dran

Hamburg. Der HSV II hat das neue Jahr in der Regionalliga Nord so begonnen, wie er das alte beendet hat: erfolgreich. Ein Dreierpack von Stürmer Daouda Beleme sicherte der Mannschaft von Trainer Pit Reimers im Derby gegen Eintracht Norderstedt einen 3:2-Sieg, der den Rückstand auf Tabellenführer VfB Lübeck vorerst auf drei Punkte verkürzt.

Nach torloser erster Halbzeit brachte der gerade eingewechselte Cemal Sezer die Gäste an der Alexander-Otto-Akademie direkt nach Wiederanpfiff in Führung (46. Minute). Beleme glich zunächst per Kopf aus (61.) und drehte nach Vorlage von Ayukayoh Mengot das Spiel (73.).

Drama in der Nachspielzeit: HSV II besiegt Norderstedt

In der Nachspielzeit wurde es dann dramatisch. Erst glich Manuel Brendel für Norderstedt aus (90.+4), ehe Beleme in der neunten Minute der Nachspielzeit der umjubelte Siegtreffer für die U21 gelang. Die Vorlage hatte Valon Zumberi geliefert – nachdem er zuvor noch beim Abschlusstraining der Profis vor dem Zweitligaspiel bei Hansa Rostock (Sonntag, 13.30 Uhr/Liveticker bei Abendblatt.de) mitgewirkt hatte.

Die Partie war kurzfristig auf den Kunstrasenplatz am Volkspark verlegt worden, weil die Wolfgang-Meyer-Sportanlage an der Hagenbeckstraße nicht bespielbar war.

Nach Punkten trennt den HSV II mit 44 nur noch ein Sieg vom VfB Lübeck (47). Der Spitzenreiter kann am Sonntag im Spitzenspiel beim Tabellendritten Hannover 96 II (38) aber wieder davonziehen. Norderstedt (31) verharrt auf Platz fünf, könnte aber am Sonntag im ungünstigsten Fall auf Platz acht abrutschten.

