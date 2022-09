HSV-Testspiel: Jetzt dürfen sich die Reservisten zeigen

Hamburg. Selten dürfte die Stimmung beim HSV in einer Länderspielpause so gut gewesen sein, wie es in diesen Tagen der Fall ist. Nach dem 2:0-Sieg über Fortuna Düsseldorf am Sonnabend steht die Mannschaft mindestens für zwei Wochen an der Tabellenspitze der Zweiten Liga. Trainer Tim Walther möchte die punktspielfreie Zeit vor allem nutzen, um Spieler, die bislang eher in der zweiten Reihe standen, näher an die Mannschaft heranzuführen.

Mit Laszlo Benes (Slowakei), Ransford Königsdörffer (Ghana), Mario Vuskovic (Kroatiens U21) und William Mikelbrencis (Frankreichs U19) sind zurzeit fünf Spieler aus dem Profikader auf Länderspielreise.

Neuzugang Königsdörffer kann sich sogar berechtigte Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen. Der 21 Jahre alte Außenstürmer wurde erstmals für die ghanaische Nationalmannschaft nominiert und könnte am Freitag (20.30 Uhr) im französischen Le Havre sein Debüt geben – Gegner ist Rekordweltmeister Brasilien. Am darauffolgenden Dienstag spielen die „Blackstars“, in deren Aufgebot auch der an den Karlsruher SC verliehene Stefan Ambrosius steht, im spanischen Lorca gegen Nicaragua.

Auf welche HSV-Reservisten Walter im Testspiel setzt

In Hamburg testet der HSV am Donnerstagnachmittag gegen den FC Nordsjaelland. Der Spitzenreiter der dänischen Superligaen ist vor allem durch seine Kooperation mit der afrikanischen Right-To-Dream-Academy bekannt. Daraus hervorgegangen ist unter anderem auch Mittelfeldspieler Mohammed Kudus, der mittlerweile für Ajax Amsterdam aufläuft. „Gegen Nordsjaelland haben wir schon vergangenes Jahr gespielt. Sie haben immer viele gute, junge Spieler“, sagte Walter nach dem Training am Dienstag.

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen am 11. November 2021 setzte sich der HSV in einem torreichen Spiel mit 7:4 durch. Am Donnerstag sollen vor allem die Reservisten Matheo Raab, Anssi Suhonen und Filip Bilbija Spielpraxis sammeln. „Mir ist es lieber, gegen dänische oder holländische Mannschaften als gegen deutsche Gegner zu testen. Wir haben da einen Austausch mit anderen Nationen, ich finde das immer ganz nett“, betonte Walter.

Debütiert ein HSV-Youngster für sein land?

Mit von der Partie werden auch die Nachwuchsspieler Valon Zumberi und Elijah Krahn sein. Beide standen schon am Dienstagabend für die U 21 gegen den Eimsbütteler TV auf dem Platz. Mitgespielt hätte dort auch Stürmer Daouda Beleme. Der 21-Jährige, der in der aktuellen Regionalliga-Saison schon acht Tore erzielte, ist allerdings auf Länderspielreise mit der A-Nationalmannschaft von Burkina Faso. Neben Königsdörffer könnte es in den kommenden Tagen also einen weiteren Länderspieldebütanten geben.