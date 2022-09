2. Bundesliga: Paderborn stößt HSV von Platz eins – Verfolger lässt Federn

Die Ostwestfalen geben sich auch gegen Regensburg keine Blöße. In den beiden Zweitliga-Derbys des Sonnabends gibt es keinen Sieger.

Hamburg. Der SC Paderborn hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Ostwestfalen kamen gegen Jahn Regensburg zu einem 3:0 (1:0) und konnten den HSV von Platz eins wieder verdrängen. Der HSV hatte am Freitag durch ein 3:2 bei Holstein Kiel die Tabellenführung zunächst übernommen.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. SC Paderborn 8 / 24:8/ 19

2. HSV 8 / 12:5 / 18

3. 1. FC Heidenheim 8 / 12:5 / 15

4. Darmstadt 98 7 / 12:7/ 14

5. Hannover 96 8 / 14:10 / 14

6. Kaiserslautern 7 / 13:10 / 12

7. Holstein Kiel 8 / 14:15 / 12

…

11. FC St. Pauli 7 / 13:12 / 9

HSV verliert Platz eins – Paderborns Heimserie hält

Marcel Hoffmeier (21.) brachte den SCP auf Vorarbeit von Julian Justvan in Führung. Robert Leipertz (69.) erhöhte per Nachschuss auf 2:0, Marvin Pieringer (86.) sorgte für den Endstand. In der 68. Minute hatte Regensburgs Steve Breitkreuz nach Videobeweis die Rote Karte nach einer Notbremse gesehen.

Im fünften Saisonheimspiel war es der fünfte Sieg für Paderborn. Regensburg ist hingegen seit sechs Spielen ohne Dreier.

Verfolger Heidenheim lässt abreißen

Der 1. FC Heidenheim hat den Kontakt zu den Spitzenteams in der 2. Fußball-Bundesliga abreißen lassen. Der FCH kam im Baden-Württemberg-Duell beim Karlsruher SC nicht über ein 0:0 hinaus. Mit 15 Punkten belegt Heidenheim den dritten Platz, während die Badener mit elf Zählern im Mittelfeld platziert sind.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der FCH ist seit sechs Spielen ungeschlagen, erzielte allerdings in den letzten vier Partien dreimal nur Unentschieden. Beide Teams agierten sehr diszipliniert, waren gut gestaffelt und neutralisierten sich dadurch weitgehend. Torchancen blieben Mangelware.

Hannovers Siegesserie reißt im Derby

Die Siegesserie von Hannover 96 ist derweil gerissen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl musste sich nach vier Erfolgen in Serie im Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig mit einem 1:1 (0:0) begnügen, mischt aber in der erweiterten Spitzengruppe mit. Braunschweig verbesserte sich durch den Punktgewinn zumindest vorübergehend auf Relegationsplatz 16.

Anthony Ujah (69.) brachte die Gäste in Führung, Havard Nielsen (78.) bewahrte Hannover immerhin vor der dritten Saisonniederlage.