HSV-Liveticker: So läuft das Nordduell bei Holstein Kiel

Kiel. Welche Serie reißt an diesem Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) in Kiel? Noch nie hat der HSV gegen die KSV Holstein in der 2. Bundesliga gewinnen können. Dreimal siegten die Kieler, fünfmal endete das Spiel mit einem Unentschieden. Sollte den Hamburgern der erste Sieg gelingen, würden sie eine Erfolgsserie fortschreiben und mit dem siebten gewonnenen Auswärtsspiel in Folge zum bisherigen Zweitliga-Rekordhalter Arminia Bielefeld aufschließen.

HSV-Trainer Tim Walter feiert in Kiel Dienstjubiläum

HSV-Trainer Tim Walter bestreitet an seiner früheren Wirkungsstätte Kiel sein 50. Pflichtspiel für die Hamburger. Stürmer Ransford Königsdörffer steht ihm nach Ablauf seiner Rot-Sperre wieder zur Verfügung. Walter verzichtete allerdings auf Veränderungen in der Startelf. Auch der neue Rechtsverteidiger William Mikelbrencis sitzt erneut zunächst auf der Bank.

Suhonen erstmals im HSV-Kader, Kiel mit Arp

Erstmals in dieser Saison steht Anssi Suhonen im Kader. Der finnische Mittelfeldspieler hatte Anfang Mai im Training einen Wadenbeinbruch erlitten.

Ein ehemaliger HSV-Hoffnungsträger darf bei den Kielern beginnen: Holstein-Trainer Marcel Rapp bestellte Stürmer Fiete Arp in seine Startelf. Mittelfeldspieler Finn Porath, ebenfalls mit langer HSV-Vergangenheit, sitzt zunächst auf der Bank.

Verzichten muss Rapp dagegen auf Regisseur Lewis Holtby. Der frühere HSV-Publikumsliebling war nach einem Meniskusschaden erst kürzlich ins Training zurückgekehrt. Auch Innenverteidiger Marco Komenda (Sehnenriss) fällt aus. Ungewiss ist der Einsatz von Mittelstürmer Benedikt Pichler (muskuläre Probleme).