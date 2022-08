HSV News: DFB verkündet Opoku-Sperre – Wechsel nach Kaiserslautern?

Hamburg. Das DFB-Sportgericht hat HSV-Profi Aaron Opoku nach seiner Tätlichkeit im Spiel gegen Darmstadt 98 (1:2) für fünf Spiele gesperrt. Der HSV hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist somit rechtskräftig. Die Sperre für Ransford Königsdörffer, der bei der Heimniederlage am Freitag ebenfalls die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit (Wischer ins Gesicht) gesehen hatte, steht noch nicht fest.

Opokus Pause fällt niedriger aus als allgemein erwartet worden war. Experten waren wegen der Schwere der Tat, ein rüder Tritt gegen Darmstadt-Profi Fabian Holland, im Vorfeld von sechs bis acht Spielen ausgegangen. Die Strafe fällt nun etwas geringer aus, weil Opoku zuvor von Holland unsportlich am Trikot gezogen worden war. Dieses Vergehen, wofür Darmstadts Kapitän die Gelbe Karte sah, wirkt sich nun strafmildernd für Opoku aus.

HSV-Profi Opoku vor Wechsel nach Kaiserslautern

Seine Sperre dürfte Opoku voraussichtlich gar nicht in Hamburg, sondern rund 600 Kilometer weiter südlich absitzen. Der Flügelstürmer steht unmittelbar vor einem Wechsel zum Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Am Montag und Dienstag trainierte Opoku schon gar nicht mehr mit dem Team von HSV-Trainer Tim Walter. Offiziell soll er um eine Pause gebeten haben, um sein Verhalten zu reflektieren. Der Club stimmte seiner Abwesenheit zu – auch, um ihn etwas aus der Schusslinie zu nehmen.

Doch dabei dürfte es sich nur um die offizielle Kommunikation gehandelt haben, denn Opoku ist bereits in Kaiserslautern, um letzte Details seines Wechsels zu klären. Ein Transfer hing auch von der Dauer seiner Ligasperre ab. Da es nun nicht die erwartete Horror-Sperre geworden ist, wird Kaiserslautern nicht von dem geplanten Deal abrücken.

DFB-Sperre: Spielt Opoku gegen den HSV?

Der HSV hofft auf eine Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich für Opoku. Durch die vom DFB verkündete Sperre befindet sich Kaiserslautern in der besseren Verhandlungsposition, die Summe zu drücken.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sollte es zu einem Wechsel kommen, wäre Opoku erstmals wieder am 11. Spieltag spielberechtigt. Kaiserslautern tritt an jenem zweiten Oktober-Wochenende auswärts an. Der Gegner: HSV.