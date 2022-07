HSV-Idol Uwe Seeler ist gestorben

Uwe Seeler (v.l.) als Kind neben Jochen Meinke (SC Sperber, später HSV), Herbert Kühl (SC Victoria Hamburg, später FC St. Pauli) und Willi Christoph in Eppendorf.

Uwe Seeler und sein Freund Jürgen Engel in der Zeit, als beide im HSV-Präsidium waren.

Uwe Seeler an der Seite von Brasiliens Pele mit dem WM-Pokal 1974.

Das Jahrhundertspiel: Gerd Mueller (vorne) und Uwe Seeler verloren 1970 im Halbfinale bei der WM in Mexiko gegen Italien 3:4 n.V.

Uwe Seeler heiratete Ilka – ihr Mädchenname war Buck – am 18. Februar 1959 in der Eppendorfer St. Johannis-Kirche.

Fritz Walter (v. l.), Franz Beckenbauer und Uwe Seeler beim Abschiedsspiel des Weltklasse-Profis im Hamburger Volksparkstadion am 1. Juni 1982.

Idylle im Garten: Ilka und Uwe Seeler spielen mit den Töchtern Kerstin und Helle im Sandkasten des Hauses im Weg am Sportplatz

Der ehemalige Stürmer und Präsident ist am Donnerstag in seinem Haus in Norderstedt friedlich eingeschlafen.