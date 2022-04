HSV-Liveticker: Verfolgen Sie hier das Nordduell bei Holstein Kiel

Hamburg/Kiel. Beendet der HSV nach dem April- auch den Kiel-Fluch? Nachdem die Hamburger am Dienstag im Nachholspiel gegen Aue erstmals seit dem Abstieg im vierten Monat des Jahres gewinnen konnten, streben sie an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auswärts im achten Anlauf den ersten Zweitligasieg gegen den Nordrivalen an. Von den bisherigen Partien hat Holstein zwei gewonnen, fünf Spiele endeten unentschieden.

Sie können die Partie bei uns im Liveticker verfolgen. Klicken Sie auf das Banner.

HSV kann mit Sieg in Kiel Rückstand verkürzen

Der HSV braucht Siege, um in den verbleibenden sechs Saisonspielen seine Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga zu wahren. Auch die KSV Holstein braucht angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegsrelegation dringend Erfolge.

Für Hamburgs Trainer Tim Walter ist es auch eine Reise in die Vergangenheit: Holstein Kiel war in der Saison 2018/19 seine erste Station als Profitrainer. In der Pressekonferenz am Freitag sprach Walter über seine besondere Verbindung zur Förde.

Tim Walter: „Was gibt's noch für Flüche? Fluch der Karibik?“ Tim Walter: „Was gibt's noch für Flüche? Fluch der Karibik?“

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch seine defensiven Mittelfeldspieler David Kinsombi und Jonas Meffert haben eine Kieler Vergangenheit. Kinsombi kam 2019 zum HSV, Meffert folgte im vergangenen Sommer.

Zwei ehemalige Hamburger Publikumslieblinge tragen jetzt das Kieler Trikot. Stürmer Fiete Arp wurde vor der Saison von Bayern München ausgeliehen, Mittelfeldmann Lewis Holtby kam aus England vom Zweitligisten Blackburn Rovers. Die offensiven Mittelfeldspieler Ahmet Arslan und Finn Porath wurden einst beim HSV ausgebildet, bevor sie woanders ihren Durchbruch als Profis schafften.

Porath steht den Kielern wegen eines Synddesmoserisses allerdings nicht zur Verfügung. Auch Noah Awuku (Reha nach Kreuzbandriss), Mikkel Kirkeskov (Achillessehnenprobleme), Hauke Wahl (Aufbau nach Pfeifferschem Drüsenfieber), Marcel Benger (Rückenprobleme), Philipp Sander (Herzmuskelentzündung) und Joshua Mees (muskuläre Probleme) fallen aus.

Walter hat größere Auswahl, ihm fehlen nur Tim Leibold (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Stephan Ambrosius (Teamtraining nach Kreuzbandriss) sowie Youngster Elijah Krahn (Sperre aus U-19-Bundesligaspiel). Torwart Marko Johansson wird wegen schlechter Trainingsleistungen nicht im Kader stehen, das hatte Walter bereits am Freitag angekündigt.