HSV News: Walter bangt weiter um Einsatz von Heuer Fernandes

Hamburg. Für Daniel Heuer Fernandes begann die neue Woche so wie die alte aufgehört hatte. Während seine Mitspieler am Montagnachmittag mit der Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonnabend (13.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg begonnen haben, stand für den 29 Jahre alten HSV-Torhüter, der an einer Kapselverletzung im Knie leidet, bereits am Mittag Individualtraining mit dem ebenfalls verletzten Keeper-Kollegen Tom Mickel (32, Schulter) auf dem Programm.

Johansson vertrat den HSV-Stammkeeper bereits gegen Kiel und Karlsruhe

Bei den Hamburgern hatte man die Hoffnung, das der Deutschportugiese wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann, doch nach wie vor hat Heuer Fernandes Probleme mit dem lädierten Knie. Sollte sich keine schnelle Besserung einstellen, dürfe Ersatzkeeper Marko Johansson (23) wie bereits gegen Holstein Kiel (1:1) und beim Karlsruher SC (1:1) zwischen den Pfosten stehen.

Meffert lässt sich auch von gebrochenem Knochen nicht stoppen

Bessere Nachrichten gab es derweil von Mittelfeldspieler Jonas Meffert (27) zu vermelden. Der Führungsspieler konnte am Montag trotz eines Zehenbruchs am Teamtraining teilnehmen. Auch Offensivspieler Sonny Kittel, der vergangene Woche beim 7:4-Testspielsieg gegen den FC Nordsjaelland geschont wurde, konnte ohne Probleme an der Einheit teilnehmen.

Die Nationalspieler Anssi Suhonen (20), Juho Kilo (19, beide Finnland), Ludovit Reis (21, Niederlande) und Faride Alidou (20) sind am Montagabend noch für ihre Länder im Einsatz. Sie stoßen erst im Verlauf der Woche zum Kader von Trainer Tim Walter.

