HSV News: 4:3!Nordsjaelland kontert Kinsombi-Treffer

Hamburg. Am Donnerstagnachmittag musste HSV-Trainer Tim Walter im Volkspark auf sein Improvisationstalent setzen. Im Testspiel gegen den dänischen Erstligaclub FC Nordsjaelland musste der 46-Jährige gleich auf zwölf Spieler verzichten.

HSV ohne Nationalspieler und verletzte Spieler

Neben den langzeitverletzten Tim Leibold (27, Kreuzbandriss), Stephan Ambrosius (22, Aufbau nach Kreuzbandriss), Tom Mickel (32, Aufbau nach Schulter-OP) und Josha Vagnoman (20, Aufbau nach Sehnenriss) fehlten auch auf die U-21-Nationalspieler Tommy Dolye (20,England), Mario Vuskovic (Kroatien), Ludovit Reis (21, Niederlande) sowie Anssi Suhonen (20), Juho Kilo (19, beide Finnland) und Faride Alidou (20), der erstmals für die U20 des DFB nominiert wurde

Aus der Regionalliga-Mannschaft reisten zudem Gentrit Limani (21) und Valon Zumberi (18) zur albanischen U-21-Nationalmannschaft. Für Nachwuchstalent Jonah Fabisch (20) stehen zwei Länderspiele für die A-Nationalmannschaft von Simbabwe auf dem Programm.

Zudem wurden Leistungsträger wie Sonny Kittel (28) und Jonas David (21), Jonas Meffert (27) und der zuletzt angeschlagene Torhüter Daniel Heuer Fernandes (28) geschont.

Auf der Bank saßen neben Glatzel nur Youngster

Deshalb konnte sich Trainer Walter ein gutes Bild von dem einen oder anderen jungen Spieler machen. So erhielt beispielsweise Elijah Krahn (18), defensiver Mittelfeldspieler bei der U18, eine Chance in der Startformation. Auch Stürmer Robin Meißner (21), der zuletzt kaum eine Rolle spielte, erhielt eine Gelegenheit, Werbung in eigener Sache zu betreiben.

Auf der Ersatzbank nahmen neben Robert Glatzel (27) die Youngster Torhüter Steven Mensah (18, U21), Bent Andresen (18, U19), Arlind Rexhepi (18, U21), Luis Seifert (17, U19) und Felix Paschke (18, U19) Platz.

Wollen spanische Clubs Gyamerah verpflichten?

Vor dem Testspiel wurde bekannt, dass es diverse Interessenten für HSV-Rechtsverteidiger Jan Gyamerah geben sollen. Vor allem in Spanien soll der 26-Jährige hoch im Kurs stehen. So sollen laut "Estadio Deportivo" unter anderem Betis Sevilla, der FC Granada und Celta Vigo ein Auge auf Gyamerah, der seinen Stammplatz verloren hat, geworfen haben.

Schema:

HSV: Johansson: Heyer (61. Andresen), Schonlau (46. Seifert), Gyamerah - Jatta (61. Glatzel), Muheim - Kinsombi (61. Paschke), Krahn - Wintzheimer - Kaufmann, Meißner.

Tore: 0:1 Agnero (4. Minute), 1:1 Muheim (6.), 2:1 Heyer (12.), 2:2 (20.) Coulibaly, 3:2 (45.) Muheim, 4:2 (60.) Kinsombi, 4:3 (64.) Coulibaly.

Das Abendblatt informiert Sie in einem Liveblog über die Partie gegen Nordsjaelland.

4:3! Nordsjaelland kontert umgehend den HSV-Treffer

Und wieder klingelt es! Dieses Mal beim Walter-Team. Über die rechte Seite, die nun von Talent Bent Andresen bekleidet wird, brechen die Dänen durch und HSV-Doppeltorschütze Muheim pennt am zweiten Pfosten gegen Coulibaly, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben muss.

4:2! Kinsombi erhöht nach Konter für den HSV

Der HSV kann erhöhen. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung findet Jatta Sturmkollegen Kaufmann, dessen kraftvoller Schuss vom dänischen Torwart pariert wird, den Abstauber vollstreckt David Kinsombi aus acht Metern.

HSV-Trainer Walter wechselt einmal zur zweiten Halbzeit

Und da ist der nächste Debütant. Der 17 Jahre alte Innenverteidiger Luis Seifert kommt für Kapitän Sebastian Schonlau in die Partie und rückt in die Dreierkette. Der ehemalige Spieler des 1. FC Magdeburg spielt eigentlich in der U19 des HSV und musste in seiner ersten HSV-Minute gleich Lehrgeld zahlen. Ein kapitaler Fehler führt beinahe zum Ausgleich, doch Doppelpacker Muheim klärt auf der Linie.

Muheim schnürt den Doppelpack: HSV führt wieder

Praktisch mit dem Pausenpfiff geht der HSV wieder in Führung. Nach einem schönen Flugball von Sebastian Schonlau auf die rechte Seite, den HSV-Trainer lautstark mit "Super-Ball, Bascho" lobt, kommt der Ball über Jatta zu Kinsombi, dessen mustergültige Flanke den aufgerückten Linksverteidiger Muheim findet. Und der Schweizer setzt den Ball per Kopfball-Aufsetzer ins Netz.

Spiel beruhigt sich: HSV fehlt es an Genauigkeit

Nach spektakulären ersten 20 Minuten beruhigt sich die Partie im Volkspark. Die Hamburger haben gegen die extrem junge dänische Mannschaft Probleme, sich Torchancen zu erspielen. Häufig fehlt die Präzision im Passspiel. Immerhin stimmt zu großen Teilen die Restverteidigung, sodass sich nach gut 30 Minuten die Partie in erster Linie im Mittelfeld abspielt. HSV-Trainer Tim Walter gefällt aber offenbar nicht, was er sieht, immer wieder gibt er lautstarke Anweisungen.

In der 40. Minute findet Kinsombi mit einem langen Chip-Pass Bakery Jatta, doch der Gambier verstolpert die Großchance.

Johansson patzt: Nordsjaelland gleicht aus

In den vergangenen beiden Pflichtspielen gegen Kiel und Karlsruhe überzeugte Torhüter Marko Johansson, doch gegen Nordsjaelland patzt der Schwede auf ganz bittere Art und Weise. Einen Rückpass spielt Johansson völlig unbedrängt in die Füße von Lasso Coulibaly, der ihn nur noch ins Tor schießen muss. Bereits im Testspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:4) sah der Schlussmann häufig schlecht aus.

HSV testet Jatta und Muheim als "Schienenspieler"

Taktisch setzt Trainer Walter auf ein 3-5-2-System mit Bakery Jatta und Miro Muheim als "Schienenspieler". Dem frühen Gegentor gehen aber Abstimmungsprobleme voraus.

Tor für den HSV! Heyer sorgt für die Führung

Und das muntere Scheibenschießen im nebligen Volkspark geht weiter. Einen Schuss von Manuel Wintzheimer kann der dänische Keeper parieren, doch Moritz Heyer steht am zweiten Pfosten goldrichtig und staubt zur 2:1-Führung für den HSV ab.

Muheim gleicht aus: Torreicher Beginn im Volkspark

So hat sich der HSV die Anfangsphase nicht vorgestellt. In der vierten Minuten sorgt Yannick Agnero (18) nach einer unübersichtlichen Aktion im Strafraum für die Gäste-Führung. Debütant Elijah Krahn und David Kinsombi hatten die Chance, die Situation zu klären, doch der dänische Profi von der Elfenbeinküste ist einfach handlungsschneller. Nur zwei Minuten später zeigt das Walter-Team aber eine Reaktion. Ein toller Steckpass von Robin Meißner findet Mikkel Kaufmann, der mit seinem Schuss noch scheitert, doch Miro Muheim staubt aus kurzer Distanz ab.