HSV News: Torhüter-Notstand – 17-Jähriger reist nach Karlsruhe nach

Karlsruhe. Der HSV hatte vor dem Punktspiel beim Karlsruher SC urplötzlich ein Torwart-Problem. Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes, der bereits in der Vorwoche das Heimspiel gegen Holstein Kiel (1:1) verpasst hatte, meldete sich nach einem Härtetest vor dem Spiel beim KSC am Sonnabendvormittag ab. „Er hatte nicht das Gefühl, im Tor stehen zu können“, sagte HSV-Coach Tim Walter. Stattdessen rückte Marko Johansson wieder in den Kasten und zeigte beim 1:1 (1:1) gegen die Karlsruher eine gute Leistung.

Auf der Bank saß nach Heuer Fernandes' Ausfall aber nicht der ebenfalls mitgereiste Leon Oppermann. Denn der hatte sich wegen plötzlicher Magen-Darm-Probleme ebenfalls abgemeldet. So ließen die Hamburger Finn Böhmker nach Karlsruhe nachreisen.

HSV-Trainer Walter: Profi-Premiere für Böhmker schönes Erlebnis

Damit kam der erst 17 Jahre alte A-Jugend-Keeper im Wildparkstadion zu seiner Premiere auf der Bank der HSV-Profis. „Das ist für so einen jungen Kerl natürlich auch sehr glücklich und ein schönes Erlebnis“, sagte Walter.

Weitere Alternativen hatte er auch nicht. Denn Routinier Tom Mickel, der beim HSV eigentlich der Keeper Nummer drei ist, fehlt schon seit Monaten wegen einer Schulterverletzung.

Faride Alidou (l.) und Sonny Kittel können es nicht fassen: Der HSV hat auch beim Karlsruher SC nicht gewinnen können. Foto: Jörg Halisch / WITTERS

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt konnte mit dem Punkt in Karlsruhe nicht zufrieden sein. Foto: Jörg Halisch / WITTERS

Maßarbeit: Sonny Kittel (r.) zirkelt den Ball zur 1:0-Führung für den HSV ins Karlsruher Tor. Foto: Blatterspiel / imago images/Jan Huebner

HSV-Angreifer Sonny Kittel (M.) jubelt über sein Führungstor … Foto: Uli Deck / dpa

… und wird anschließend von seinen Teamkollegen gefeiert. Foto: Uli Deck / dpa

KSC-Torjäger Philipp Hofmann (M.) glich die HSV-Führung aus. Foto: Uli Deck / dpa

HSV-Torwart Marko Johansson streckt sich bei Philipp Hofmanns Kopfball vergeblich. Foto: Jörg Halisch / WITTERS

Für Philipp Hofmann (hinten M.) war es bereits der siebte Saisontreffer in der Liga. Foto: Uli Deck / dpa

HSV-Profi David Kinsombi (r.) wird von Karlsruhes Jerome Gondorf gefoult. Foto: imago images/Eibner

HSV-Verteidiger Jonas David (r.) kommt vor Karlsruhes Torjäger Philipp Hofmann zum Kopfball. Foto: Uli Deck / dpa

HSV-Profi Ludovit Reis (r.) ist Karlsruhes Marco Thiede auf den Fersen. Foto: Uli Deck / dpa

Karlsruhes Marco Thiede (M.) wird von den Hamburgern Ludovit Reis (r.) und Miro Muheim bedrängt. Foto: Uli Deck / dpa

Karlsruhes Marc Lorenz (l.) versucht HSV-Verteidiger Moritz Heyer zu entwischen. Foto: Jörg Halisch / WITTERS

David Kinsombi (l., gegen Karlsruhes Tim Breithaupt) war anstelle von Faride Alidou in die HSV-Startelf gerückt. Foto: Jörg Halisch / WITTERS

A-Jugend-Torhüter Finn Böhmker (l.) durfte in Karlsruhe erstmals bei den HSV-Profis auf der Bank sitzen. Foto: Jörg Halisch / WITTERS

Trotz 2G-Modells galt auf der Tribüne im Stadion BBBank Wildpark eine Maskenpflicht. Foto: JoergHalisch / WITTERS

HSV-Trainer Tim Walter zeigte sich mit seiner Mannschaft nach dem Spiel überraschend zufrieden. Foto: Uli Deck / dpa

Vor Spielbeginn zog Nebel ins Stadion. Foto: Uli Deck / dpa



