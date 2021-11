HSV-Liveticker: Heuer Fernandes oder Johansson? Entscheidung gefallen

Mit einem Sieg beim Karlsruher SC will der HSV zu den Aufstiegsplätzen der 2. Bundesliga aufschließen. Hier geht es zum Liveticker.

HSV-Trainer Tim Walter gastiert an diesem Sonnabend in seiner Heimat Karlsruhe.

HSV-Liveticker Heuer Fernandes oder Johansson? So hat Walter entschieden

Karlsruhe. Zum fünften Mal bereits ist der HSV Hauptdarsteller des Topspiels der 2. Bundesliga – doch sportlich drohen die Hamburger den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu verlieren. Sechs Punkte beträgt vor dem Anpfiff des Spiels beim Karlsruher SC an diesem Sonnabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) der Rückstand auf den Tabellenzweiten Jahn Regensburg, sieben Zähler sind es sogar auf Spitzenreiter und Lokalrivale FC St. Pauli.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. FC St. Pauli 12 Sp. / 28:11 Tore / 26 Pkt.

2. Jahn Regensburg 13 / 29:15/ 25

3. SC Paderborn 13 / 28:16 / 24

4. FC Schalke 04 12 / 20:12 / 22

5. 1. FC Nürnberg 13 / 17:11 / 21

6. Darmstadt 98 12 / 27:14 / 20

7. HSV 12 / 19:14 / 19

8. Werder Bremen 12 / 19:19 / 19

Mit unserem Liveticker verpassen Sie nichts. Klicken Sie auf das Banner:



Johansson auch in Karlsruhe im HSV-Tor

Bis zuletzt war fraglich, wer in Karlsruhe im HSV-Tor stehen würde. Die Nummer eins Daniel Heuer Fernandes konnte nach überstandenen Knieproblemen am Abschlusstraining am Freitag teilnehmen und reiste mit nach Karlsruhe. Mitbewerber Marko Johansson hatte ihn beim 1:1 gegen Holstein Kiel gut vertreten.

So gut, dass HSV-Trainer Tim Walter dem Schweden erneut das Vertrauen schenkt. Offenbar ist Heuer Fernandes noch nicht vollständig wiederhergestellt, er sitzt nicht einmal auf der Bank. Dort darf stattdessen erstmals der erst 17 Jahre alte A-Jugend-Torwart Finn Böhmker Platz nehmen.

Der HSV startet ohne Heuer Fernandes, dafür mit Kinsombi in dessen alter Heimat: Johansson - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Jatta, Kinsombi, Reis, Kittel - Glatzel. Auf der Bank sitzt A-Jugend-Torwart Finn Böhmker (17). — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) November 6, 2021

Zurück in der HSV-Startelf ist David Kinsombi, der in der Saison 2016/17 mit den Karlsruhern aus der 2. Bundesliga abgestiegen war. Für ihn muss überraschend der Aufsteiger der vergangenen Wochen, Faride Alidou, weichen.

Maskenpflicht trotz 2G in Karlsruhe

Trotz 2G-Regelung gilt auf der Tribüne des Wildparkstadions eine Maskenpflicht. Die entsprechende Warnstufe der Corona-Verordnung von Baden-Württemberg war aufgrund der angespannten Pandemielage in Kraft getreten.

Den Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung hatten die Behörden abgelehnt. Die Kapazität war von der neuen Situation nicht betroffen, das Stadion konnte weiter mit 20.000 Zuschauern ausverkauft werden.

Allein 550 HSV-Fans waren mit einem Sonderzug angereist, den der Supporters Club erstmals seit Jahren wieder organisiert hatte.