HSV News: Walter setzt gegen Wolfsburg auf Ersatztorwart Johansson

Hamburg. Die Länderspielpause in dieser Woche bedeutet kein Punktespiel für den HSV in der Zweiten Bundesliga. Der Ball wird allerdings trotzdem nicht ruhen. Am morgigen Mittwoch soll vor allem die zweite Garde eine Chance bekommen, sich in einem Testspiel gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg zu beweisen. HSV-Trainer Tim Walter erwartet von seiner Mannschaft, die bekannten Abläufe auch gegen einen starken Gegner wie den VfL umzusetzen.

„Wir freuen uns, mit Wolfsburg einen Gegner zu haben, der auch mitspielt“, sagt der Coach. Der niedersächsische Bundesligist ist stark in die Saison gestartet und hat nach sechs Spieltagen bereits 13 Punkte erzielt. „Unser Anspruch ist es immer, dass wir uns mit guten Gegnern messen“, erläutert Walter, „Wir wissen aber auch, was wir dann für die Zweite Liga brauchen.“ Dort wird es für den HSV am 16. Oktober zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf wieder um Punkte gehen.

HSV-Coach setzt auf Ersatztorwart und Nachwuchstalent

Über die genaue Aufstellung hat sich Tim Walter noch keine Gedanken gemacht, im Tor wird aber Ersatztorwart Marko Johansson zum Einsatz kommen. Der 23-jährige Schwede ersetzt Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes und wird laut Walter das ganze Spiel durchspielen. Zudem sollen alle Spieler, die dabei sind, zum Einsatz kommen.

Somit wird auch Nachwuchstalent Robin Velasco gegen Wolfsburg auf dem Platz stehen. Der 19-Jährige hat beim SC Egenbüttel seine Karriere begonnen und ist 2012 in die Jugend des HSV gewechselt. In der diesjährigen Saison der Regionalliga Nord schoss der Stürmer fünf Tore und erzielte eine Vorlage für den HSV II.

Nationalmannschaft trainiert auf HSV-Gelände

„In den U-21-Spielen, bei denen ich zugeschaut habe, hat er das gut gemacht“, lobte Walter. Velasco sei besonders stark im eins gegen eins und habe einen tiefen Schwerpunkt. HSV-Coach merkte allerdings an, dass ihm auf der Strecke noch „das gewisse Etwas“ fehle. „Trotzdem ist er für Situationen rund um den Strafraum prädestiniert.“

Während sich sein Team am Dienstag im Volkspark auf Wolfsburg vorbereitete, tummelte sich nebenan hoher Besuch. Die deutsche Nationalmannschaft trainierte für ihr Spiel gegen Rumänien am kommenden Freitag (8. Oktober). „Für uns ist es schön, dass sie hier sind“, sagte Tim Walter. Das zeige, dass Hamburg eine große Sportstadt ist. „Dass die Nationalmannschaft hier gastiert, ist für alle eine gute Abwechslung.“