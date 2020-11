Heidenheim. Findet der HSV in Heidenheim aus seiner aktuellen Leistungsdelle? Nach zuletzt drei sieglosen Spielen wollen die Hamburger beim Dritten der vergangenen Saison wieder einen Dreier einfahren. Eine denkbar schwere Aufgabe, denn Heidenheim ist seit Anfang Oktober 2019 zu Hause ungeschlagen.

Der HSV hat in seinen bisherigen zwei Gastauftritten an der schwäbischen Ostalb nicht gewonnen (2:2 und 1:2). Besonders schmerzhaft erwies sich die Niederlage am 33. Spieltag in der vergangenen Saison, durch die der Aufstieg verspielt wurde. Gelingt nun die Revanche?

HSV in Heidenheim: Thioune bringt drei Neue

Mit Spannung ist im Vorfeld erwartet worden, welche Änderungen Trainer Daniel Thioune in seiner Aufstellung vornimmt. Um 12.24 Uhr lüftete der Coach das Geheimnis: Im Vergleich zur 1:3-Heimpleite gegen Bochum kommen mit Stephan Ambrosius, Sonny Kittel und Khaled Narey drei Spieler neu in die Mannschaft.

Das Nachsehen haben dafür Bakery Jatta sowie der seit dem Bochum-Spiel am Knöchel angeschlagene Jeremy Dudziak und der verletzte Aaron Hunt (Schienbeinprellung). Dagegen ist Gideon Jung zurück im Kader.

Außerdem wechselt Thioune das System von einer Dreier- auf eine Viererkette in der Defensive.

Corona-Alarm bei HSV-Gegner Heidenheim

Für mittelschwere Aufregung haben zwei Corona-Fälle am Vortag bei Heidenheim gesorgt. Alle anderen Spieler wurden am Spieltag negativ getestet. Somit findet das Spiel nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt statt.

Tabelle:

1. HSV: 17 Punkte, +6 Tore

2. Osnabrück: 16 Punkte, +2 Tore

3. Fürth: 15 Punkte, +8 Tore

4. Aue: 15 Punkte, +5 Tore

5. Paderborn: 14 Punkte, +6 Tore

6. Bochum: 14 Punkte, +3 Tore

Wie spielt HSV-Verfolger Fürth?

Mit einem Auge blicken die HSV-Verantwortlichen auch auf den Spielstand in Nürnberg, wo parallel Verfolger Greuther Fürth (15 Punkte, zwei weniger als die Hamburger) im Einsatz ist.

Die Aufstellungen