Hamburg. Nach dem Abpfiff erhielt Piotr Trochowski warme Worte von höchster Stelle. „Gut, dass mein Schuss geblockt wurde“, freute sich HSV-Präsident Marcell Jansen am Freitagabend. „So konnte Troche den reinmachen. Das sei ihm herzlich gegönnt.“ Jansen fasste die Gefühle in Worte, die seine Mitspieler bereits gezeigt hatten.

Die gesamte Mannschaft des HSV III bestürmte nach dem Treffer zum 3:1 beim TuS Osdorf in der Nachspielzeit den 169 cm kleinen Mittelfeldspieler. Trochowski, dessen 18. Ballkontakt nach seiner Einwechslung in der 71. Spielminute als satter Rechtsschuss aus 18 Metern unhaltbar halbhoch im rechten Eck einschlug, wurde geherzt, geknuddelt, vor Freude fast erdrückt.

Trochowski zog sich sofort eine Zerrung zu

Drei Jahre Bayern, sechseinhalb Jahre HSV, WM-Halbfinalist 2010 gegen Spanien – und nun das Comeback mit 35 Jahren beim HSV III vier Jahre nach dem Karriereende vor 570 Zuschauern in einem Spiel der Oberliga Hamburg. Aus Spaß am Kicken. Garniert mit einem Treffer, der in letzter Minute den Sieg perfekt macht. Mehr geht nicht?

Doch! Die an sich schon traumhafte Story erhielt noch eine weitere besondere Heldennote. Trochowski hatte auf der Acht in seinen 20 Minuten Einsatzzeit zwar ballsicher, jedoch recht langsam agiert. Auf Sprints verzichtet er komplett. Dabei wirkte er in der Vorbereitung topfit.

„Mein rechter Oberschenkel hat eine Minute nach der Einwechslung zugemacht. Ich habe mich bei einer Aktion leicht gezerrt“, erklärte er nach dem Spiel. Nur kam eine Auswechslung für ihn überhaupt nicht infrage. Lieber biss er sich durch, half seiner Mannschaft und bot den Zuschauern – darunter zahlreiche mitgereiste HSV-III-Fans – eine große Show.

Trainer Rahn flachst über Trochowski-Verletzung

„Ich habe ihn halt gut eingestellt. Wir sind zusammen mit dem Auto zum Platz gefahren“, flachste Jansen, während der dritte Ex-Nationalspieler in Reihen des HSV III, Trainer Christian Rahn, ebenfalls seinen Spaß hatte. „Er hat sich gezerrt? Dann hat er sich wohl nicht richtig warmgemacht“, kritisierte Rahn schmunzelnd. Gemeinsam mit seinem gleichberechtigten HSV-III-Trainerkollegen Marcus Rabenhorst lobte Rahn „diesen überragenden Einstand. Welche Qualitäten ein Piotr Trochowski hat, das wissen wir ja alle.“

Zu diesen unbestrittenen Vorzügen auf dem Platz gesellte sich ein rundum sympathisches Auftreten daneben. Trochowski genoss die Feier mit den HSV- III-Fans und gab sich im Interview so volksnah, wie es der seit zwei Jahren für die Dritte des HSV stürmende Marcell Jansen stets tut. „Ich bin nicht mehr der Jüngste, muss jetzt erst mal pausieren“, sagte Trochowski lächelnd und fasste sich dabei an den rechten Oberschenkel. Sein Tor wollte er nicht überbewerten.

„Ich habe 20 Jahre Fußball gespielt. Den einen oder anderen Ball, der mir vor die Füße fällt, haue ich schon noch rein. Aber meine Karriere ist zu Ende. Was jetzt kommt, ist Genuss.“ Sein Comeback habe sich angefühlt wie „ein Freitagskick mit guten Freunden“ sein Einstandsgeschenk ans Team aus „Pizza“ bestanden. „Außerdem gab es ein bisschen Alkohol. Der ist ja jetzt erlaubt.“

Zuschauer-Ansturm wegen Trochowski

Das Fazit des einstigen Bundesligastars: „Fußball spielen ist viel schöner, als um die Alster zu laufen.“ Solche Läufe hatte der in seiner Karriere von diversen Knieverletzungen geplagte Trochowski im vergangenen Herbst absolviert, um sich für das Abschiedsspiel von Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart fit zu machen. Nebenbei trainierte er beim HSV III mit.

„Aus einmal Training die Woche wurden zwei- bis dreimal“, so Coach Rahn. Die Comeback-Idee war geboren. So lange Trochowskis Knie halten, will er spielen. Seine Trainer wollen ihn langsam heranführen. Gegen Dassendorf am kommenden Freitag ist noch kein Einsatz über 90 Minuten zu erwarten.

Warme Worte erhielt Trochowski selbst vom Gegner. „Wir hatten mindestens 100 Zuschauer mehr, weil Trochowski dabei war“, sagte Osdorfs Trainer Philipp Obloch. Spieler, die eine solche Profikarriere hingelegt haben, sind wertvoll für jedes Team. Und eine Bereicherung für unsere Oberliga Hamburg.“