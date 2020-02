Hamburg. Die gute Nachricht gleich vorweg: Den zunächst befürchteten Kreuzbandriss hat sich Jeremy Dudziak am Sonnabend beim 1:1 in Hannover nicht zugezogen. Der HSV-Profi war in der 67. Minute vom Platz gehumpelt, nachdem er sich bei einem unglücklichen Zweikampf mit Gegenspieler Genki Haraguchi am linken Knie verletzt hatte. Direkt nach dem Spiel nahmen die HSV-Spieler und Trainer Dieter Hecking zunächst das Schlimmste an: „Das sah gar nicht gut aus“, sagte Hecking.

Dudziak wurde direkt nach dem Spiel von Mannschaftsarzt Götz Welsch ins UKE in Hamburg-Eppendorf gebracht und dort folgte dann nach einer genauen Untersuchung die (teilweise) Erleichterung: Die befürchtete Diagnose Kreuzbandriss bestätigte sich nicht. Das Innenband des linken Knies wurde allerdings angerissen. Dudziak muss wohl sechs Wochen pausieren.