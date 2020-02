Hamburg. Die schlimmen Befürchtungen bewahrheiteten sich am Sonntagvormittag: Adrian Fein, der nach einem schweren Zusammenprall am Sonnabend beim 2:0-Sieg gegen den KSC ausgewechselt werden musste, zog sich tatsächlich eine Jochbein-Fraktur auf der linken Gesichtsseite zu. Dies bestätigte der HSV am Sonntagvormittag.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldchef soll noch im Laufe dieses Sonntags im UKE operiert werden und muss wohl auch noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Wie lange genau der Leistungsträger ausfallen wird und ob er möglicherweise zeitnahe mit einer Spezialmaske wieder mittrainieren kann, steht vor der OP allerdings noch nicht fest. Gegen Hannover 96 im Nordderby dürfte Gideon Jung, der zuletzt mehrfach als Joker überzeugen konnte, die erste Alternative für Fein sein.