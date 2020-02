Die HSV-News am Donnerstag, den 20. Februar 2020:

HSV-Kapitän Hunt: Stadtderby ist heißer als Nordderby

Aaron Hunt hat schon manches Derby erlebt. Zwölfmal traf er mit Werder Bremen in der Bundesliga auf den HSV, dreimal spielte er für die Hamburger gegen den alten Nordrivalen. An diesem Sonnabend (13 Uhr/Sky und Onefootball, Liveticker bei Abendblatt.de) tritt der 33 Jahre alte HSV-Kapitän zum vierten Mal in einem Stadtderby gegen den FC St. Pauli an.

Das hat zwar nicht die lange Tradition des Nordderbys, ist aber für Hunt sogar emotional noch stärker aufgeladen. "Die Partie gegen Pauli ist einen Tick heißer", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Eine ganze Stadt fiebert der Begegnung entgegen. Hamburg pulsiert. Allein bei meinen Freunden gibt es in dieser Woche kein anderes Thema."

HSV trainiert fürs Stadtderby gegen St. Pauli:

HSV-Trainer Dieter Hecking (r.) schwört seine Mannschaft vor dem Training am Mittwoch auf das bevorstehende Derby gegen den FC St. Pauli ein. Foto: TayDucLam / WITTERS

Tim Leibold (r.) sieht sich Timo Letschert (l.) und Torwart Tom Mickel gegenüber. Foto: TayDucLam / WITTERS

Jairo Samperio (r.) und Rick van Drongelen in Erwartung des Balles, Foto: TayDucLam / WITTERS

Wer ist hier der Abwehrspieler? Stürmer Joel Pohjanpalo (r.) packt gegen Ewerton die Grätsche aus. Foto: TayDucLam / WITTERS

Neuzugang Louis Schaub (l.) und Bakery Jatta haben bereits gezeigt, dass sie auf dem Platz harmonieren. Foto: TayDucLam / WITTERS



David Kinsombi könnte gegen St. Pauli den Platz des verletzten Jeremy Dudziak einnehmen. Foto: TayDucLam / WITTERS

Allerdings macht sich auch Aaron Hunt Hoffnungen. Foto: TayDucLam / WITTERS

Der nominelle Kapitän, hier gegen Christoph Moritz (l.), stand in diesem Jahr nur gegen Karlsruhe kurz auf dem Platz. Foto: TayDucLam / WITTERS

Österreicher unter sich: Louis Schaub (l.) versucht es mit einem Haken gegen Martin Harnik. Foto: TayDucLam / WITTERS

Tim Leibold (M.) kommt Aaron Hunt (r.) zuvor. Foto: TayDucLam / WITTERS



Bobby Wood (r., gegen Xavier Amaechi) darf beim HSV nur noch im Training zeigen, was er draufhat. Foto: TayDucLam / WITTERS

Joel Pohjanpalo (l.) trennt sich vom Ball, bevor ihn Aaron Hunt wegschnappen kann. Foto: TayDucLam / WITTERS

Solange Adrian Fein ausfällt, darf Stephan Ambrosius (l., gegen Xavier Amaechi) wieder bei den Profis trainieren. Foto: TayDucLam / WITTERS

Aaron Hunt (r.) hängt sich im Zweikampf mit Khaled Narey (M.) rein. Foto: TayDucLam / WITTERS

Geballte Routine: HSV-Kapitän Aaron Hunt (r.) im Clinnch mit Martin Harnik. Foto: TayDucLam / WITTERS



Er habe etwa zehn Freunde und Verwandte mit Karten für das Volksparkstadion versorgt. Hunt: "Es hätten aber auch 30 Karten werden können." Die 0:2-Niederlage in der Hinrunde sei bei den HSV-Spielern noch im Hinterkopf. "Wir wollen diese Pleite in unserem Stadion wieder geradebiegen."

Hecking bremst Fein – wer ersetzt Dudziak?

Ob Aaron Hunt im Stadtderby seinen Startplatz zurückerhält, ließ HSV-Trainer Dieter Hecking am Donnerstag offen. "Natürlich liegt es auf der Hand, ihn spielen zu lassen. Aber als Trainer denkst du anders – quer", sagte Hecking. Er traue Hunt eine "tragende Rolle" im Derby zu, denke aber auch "über andere Spieler nach". Klar ist, dass Hecking im Mittelfeld Jeremy Dudziak ersetzen muss, der sich beim 1:1 in Hannover am linken Knie verletzte und sechs Wochen aussetzen muss.

Rechtsverteidiger Jordan Beyer hat sich von seinem Infekt erholt und steht für Sonnabend bereit. Auch Adrian Fein würde zwei Wochen nach seinem Jochbeinbruch gern wieder zurückkehren. Aber auch wenn der defensive Mittelfeldmann am Donnerstag erstmals wieder mit der Mannschaft trainierte, wurde er von Hecking eingebremst: "Die Ärzte haben klar empfohlen, ihn nicht spielen zu lassen. Wir müssen ihn da schützen." In Hannover hatte Gideon Jung Fein ersetzt.

Seeler wünscht sich Pohjanpalo in HSV-Startelf

HSV-Idol Uwe Seeler (83) hat Trainer Dieter Hecking einen Einsatz von Joel Pohjanpalo nahegelegt. "Er hat einen tollen Zug zum Tor, das gefällt mir. Er ist gefährlich. Warum sollte er keine Chance bekommen?", sagte der legendäre Stürmer der "Bild"-Zeitung. Winterneuzugang Pohjanpalo hat als Einwechselspieler bereits zwei Tore erzielt.

Hecking ließ auf Abendblatt-Nachfrage aber am Donnerstag durchblicken, dass er dem Finnen weiter die Jokerrolle zugedenkt: "Joel ist aus Leverkusen neu zu uns gekommen und musste erst einmal unsere Spielweise verstehen. Vielleicht wird er ja diesmal früher eingewechselt …" Er freue sich aber, in Lukas Hinterseer und Pohjanpalo zwei Stürmer zu haben, "die wissen, wo das Tor steht".

Pohjanpalo selbst fühlt sich bereit für mehr. „Ich hoffe, das Joker-Ding ist bald vorbei“, sagte der 25-Jährige dem „Kicker“. Er war auch deshalb zum HSV gewechselt, um sich für den finnischen EM-Kader zu empfehlen.

Hecking: "Von mir aus können wir das Derby verlieren, wenn …"

Hecking glaubt, dass ein Derbysieg seiner Mannschaft nachhaltigen Schwung im Kampf um den Aufstieg gäbe: "Es könnte uns bis zur Länderspielpause einen richtigen Kick geben und würde helfen, noch mehr Schwung aufzunehmen."

Der "Derbyfluch" macht Hecking keine Angst. "Das war vor meiner Zeit und interessiert mich nicht. Von mir aus können wir ruhig verlieren und am Saisonende aufsteigen. Das würde auch jeder unterschreiben – vielleicht nicht am Samstagabend."

St. Pauli hatte 2011 nach dem Derbysieg im Volksparkstadion kein Spiel mehr gewonnen und war aus der Bundesliga abgestiegen. Der HSV hatte nach dem Erfolg am Millerntor in der Vorsaison noch den sicher geglaubten Aufstieg verspielt.

Was der HSV-Trainer am FC St. Pauli schätzt

Die 0:2-Niederlage des HSV im Hinrundenspiel habe gezeigt, wozu St. Pauli in dieser Saison imstande sei. "Die Saison ist für sie nicht so gelaufen, wie sie es erhofft haben und wie es auch der Kader hergibt", sagte Hecking. St. Pauli hat als Tabellen-14. nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge, hat in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen und ist seit fast einem Jahr ohne Auswärtssieg, der HSV steht dagegen auf dem zweiten Aufstiegsplatz und ist 2020 ungeschlagen.

Die Bilder des Derbys am Millerntor:

HSV-Kapitän Rick van Drongelen ist bedient: Der FC St. Pauli siegt mit 2:0 im Stadtderby. Foto: Witters

St. Pauli jubelt über das 1:0: Torschütze Diamantakos lässt die Muskeln spielen. Foto: Witters

Rick van Drongelen unterlief ein unglückliches Eigentor zum 2:0 für St. Pauli. Foto: Witters

Kurz vor der Pause erzielte Hinterseer den mutmaßlichen Ausgleich für den HSV. Doch der Treffer zählte nicht, weil der Ball beim Abspiel Jattas im Toraus gewesen sein soll. Foto: Witters

Manche können es einfach nicht lassen: Der Anpfiff der zweiten Hälfte verzögerte sich wegen der Pyro-Inszenierung der Ultras auf beiden Seiten. Foto: Witters



Die Rechnung für diese Clowns zahlen mal wieder die Vereine. Foto: Witters

Der FC St. Pauli war viel aggressiver und handlungsschneller als der HSV. Foto: Witters

Hecking schimpfte an der Seitenlinie über das Gegentor und korrigierte anschließend einiges an der Grundordnung seines Teams. Foto: Witters

Knoll räumt HSV-Spielmacher Kittel unsanft ab. Foto: Witters

Dieses Bild täuscht: Tim Leibold und der HSV waren in der ersten Halbzeit meistens einen Schritt zu spät gegen Finn Ole Becker und St. Pauli. Foto: imago / MIS



Duell der Topsprinter Conteh gegen Narey. Foto: Witters

Youngster Vagnoman ersetzte den schwer verletzten Gyamerah rechts hinten in der Viererkette. Foto: Witters

Dadurch konnte Rechtsaußen Narey, der im Vorfeld von einigen als Rechtsverteidiger gehandelt worden war, auf seiner Stammposition bleiben. Foto: imago / Beautiful Sports

HSV-Keeper Heuer Fernandes bekam in der Anfangsphase mehr zu tun als ihm lieb war. Foto: Witters

HSV-Profi Bakery Jatta wurde von den St.-Pauli-Fans mit Respekt empfangen. Auf dem Platz fand er kaum statt. Foto: Witters



Adrian Fein war der beste HSVer in einer schwachen ersten Hälfte aus Sicht der Gäste. Foto: imago / Beautiful Sports

St. Paulis Knoll im Duell der Mittelfeldarbeiter mit Kinsombi. Foto: Witters

Tolle Geste: Die HSV-Profis wärmten sich geschlossen im Trikot des schwer verletzten Jan Gyamerah auf. Foto: Witters

St. Paulis Kultfan, Schauspieler Axel Prahl (an der Seite von Geschäftsführer Andreas Rettig), ließ sich das Hamburger Stadtderby nicht entgehen. Foto: Witters

Anders als im Vorfahr verlief die Anfahrt des HSV-Mannschaftsbusses am Millerntor diesmal relativ friedlich. Foto: Witters



Auch der Einlass der rivalisierenden Fanlager verlief friedlich. Foto: Witters

3000 HSV-Fans beteiligten sich am Derbymarsch durch den Schanzenpark bis zum Millerntor-Stadion. Foto: dpa

Unmittelbar vor der Ankunft am Stadion musste der Marsch ein zweites Mal gestoppt werden... Foto: dpa

... Der Grund war ein Rauchtopf. Foto: dpa

Der Fanmarsch begann um 17.35 Uhr mit rund 1500 HSV-Anhängern im Schanzenpark. Foto: dpa



Die Polizei setzte Kameras ein, um mögliche Straftäter zu überführen. Die Stimmung blieb friedlich. Foto: dpa

3000 HSV-Fans ziehen bei ihrem Marsch zum Millerntor-Stadion über die Karolinenstraße. Die Polizei rüstete sich mit Wasserwerfern, die aber nicht zum Einsatz kamen. Foto: dpa

Während des rund 50-minütigen HSV-Fanmarsches waren mehrere Straßen im Karoviertel gesperrt. Foto: dpa



Nicht nur sportlich nötigt der Gegner Hecking Respekt ab. "Ich finde es geil, dass eine Stadt wie Hamburg zwei so tolle Vereine hat. Man muss sagen, dass St. Pauli mit der Vielfalt ihrer Fans, aber auch mit den Möglichkeiten, die sie haben, gute Arbeit leistet." Aber er selbst fühle sich beim HSV gut aufgehoben und habe dort alles, was er in Hamburg brauche.

St.-Pauli-Trainer Luhukay: HSV hat Qualität im Überfluss

St.-Pauli-Trainer Jos Luhukay hat dem Lokalrivalen HSV vor dem Stadtderby im Volksparkstadion am Sonnabend großen Respekt gezollt. "Natürlich hat der HSV die qualitativ breitere und stärkere Mannschaft als wir", sagte der Niederländer in der Pressekonferenz am Donnerstag. "Wir müssen ein Topspiel abliefern, um zu punkten."

Der Tabellenzweite HSV habe nicht nur eine starke erste Elf zu bieten. Luhukay: "Auch die Spieler auf der Bank können das Spiel beeinflussen, das hat Joel Pohjanpalo mit seinem Ausgleichstreffer in Hannover bewiesen." Der HSV habe "Qualität im Überfluss", in Dieter Hecking aber auch "einen richtig guten Trainer".

Beim 2:0-Heimsieg in der Hinrunde habe seine Mannschaft auch das nötige Glück gehabt. Zuversichtlich stimmt Luhukay, dass seine Mannschaft auch gegen die anderen Topmannschaften Bielefeld und Stuttgart überzeugen konnte.

Für Innenverteidiger James Lawrence kommt das Stadtderby noch zu früh. "Er hat erst am Montag das Mannschaftstraining aufgenommen und braucht noch ein paar Trainingseinheiten", sagte Luhukay. Dem Einsatz von Luca Zander stehe dagegen nichts im Wege. Der rechte Verteidiger hatte am Dienstag im Training einen Schlag abbekommen.