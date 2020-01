Lübeck. Direkt nach dem Schlusspfiff brauchte Dieter Hecking erst einmal ein paar Minuten für sich in der Kabine. Mit 2:5 hatte sich der HSV gerade beim Regionalligisten VfB Lübeck blamiert – und damit die Generalprobe für den Zweitligastart am kommenden Donnerstag gegen Nürnberg nach allen Regeln der Kunst verpatzt. „Das war natürlich nicht im Ansatz das, was wir uns von diesem Spiel erwartet haben“, sagte Hecking schließlich, als er wieder aus der Kabine gekommen war. „Das war alles andere als in Ordnung. Das hat mit dem Kopf zu tun. Man muss auch gegen einen Regionalligaclub die richtige Einstellung mitbringen.“

Traf immerhin ins Tor: Bobby Wood

Foto: TayDucLam / WITTERS

Auf den schwachen ersten folgte ein dramatisch schlechter zweiter Durchgang

Die richtige Einstellung ließ der HSV allerdings von Anfang an vermissen: Nach nur fünf Minuten nutzte ausgerechnet der frühere Hamburger Ahmet Arslan einen haarsträubenden Fehlpass Bakery Jattas zum frühen 1:0 für den Viertligsten. Lukas Hinterseer konnte zwar nach 25 Minuten ausgleichen, doch das Abstaubertor konnte am miserablen Gesamteindruck der ersten Halbzeit auch nichts ändern.

Testspeil des HSV gegen den VfB Lübeck

Wer nun aber dachte, dass sich die Hamburger in der zweiten Halbzeit zusammenreißen würden, der irrte sich gewaltig. Auf den schwachen ersten folgte ein dramatisch schlechter zweiter Durchgang. Zwar durften sich die HSV-Fans unter den 5638 Zuschauern über einen Treffer von Bobby Wood (83.) und ein verletzungsfreies Comeback von Aaron Hunt freuen, doch die VfB-Tore durch Tim Weissmann (57.), Tommy Gruppe (59.), Fabio Parduhn (76.) und Testspieler Zeki Erkilinc (84.) gaben den HSV-Anhängern und Trainer Hecking den Rest. „Es war bezeichnend, dass der kleine Suhonen in der zweiten Halbzeit unser bester Mann war“, schäumte Hecking. „Das sagt alles über die anderen.“

HSV 1. HZ: Fernandes – Moritz, Letschert, van Drongelen, Leibold – Jung – Narey, Schaub, Hunt, Jatta – Hinterseer. 2. HZ: Mickel – Beyer, David, Ewerton, Amaechi – Fein – Suhonen, Kinsombi, Dudziak, Kittel – Wood.​