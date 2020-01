Hamburg. Joel Pohjanpalo betrat am Freitagmorgen gerade erstmals den Trainingsplatz am Volkspark, als der HSV es auf seiner Homepage offiziell machte: Der finnische Stürmer soll den Tabellenzweiten zum Aufstieg in die Bundesliga schießen.

"Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal im HSV-Trikot auf dem Platz zu stehen. Das ist ein großer Club mit tollen Fans, der mir die Möglichkeit gibt, meine Bestform zu erreichen": Das waren laut Mitteilung Pohjanpalos erste Worte als HSV-Profi, nachdem er am Morgen seinen Vertrag unterschrieben hatte.

Das Leihgeschäft mit Bayer Leverkusen gilt bis Saisonende, eine Kaufoption, wie sie die Hamburger zunächst angestrebt hatte, gibt es nicht.

Bereits am Donnerstag hatte Pohjanpalo den Medizincheck am UKE-Athleticum absolviert. In Leverkusen war er in der laufenden Saison wegen diverser Verletzungen nur für eine Minute eingewechselt worden.

Pohjanpalo: Wechsel zum HSV "WIn-win-Situation"

Inzwischen fühlt er sich gesund genug, um wieder anzugreifen – nur hätte er dazu in Leverkusen angesichts der starken Konkurrenz kaum Gelegenheit bekommen.

Aus seiner Sicht sei der Wechsel deshalb "eine Win-win-Situation, da ich mit meinen Toren beim Erreichen des großen Ziels helfen möchte. Gleichzeitig benötige ich die Spielpraxis, um bei der Europameisterschaft im Sommer eine gute Rolle in der finnischen Nationalmannschaft zu spielen."

Jeremy Dudziak setzte am Freitag mit dem Training aus. Der Mittelfeldspieler hatte bei der 2:5-Niederlage des HSV beim VfB Lübeck am Donnersteg eine Oberschenkelprellung erlitten.

