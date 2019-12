Hamburg. Die Nacht auf den zweiten Weihnachtstag verbrachte Jairo Samperio im Krankenhaus. Sein Vater wurde kurz vor den Feiertagen an der Wade operiert und musste über Weihnachten auf der Station bleiben. „Es geht ihm schon viel besser. Silvester kann er wieder zu Hause sein“, sagt Jairo, als ihn das Abendblatt am Freitag auf dem Handy erricht. Der HSV-Profi verbringt die trainingsfreien Tage in seiner spanischen Heimat Cabezón de la Sol, ehe es am 6. Januar im Volkspark mit der Vorbereitung weitergeht.

Zeit für den Angreifer, auf ein emotionales Jahr zurückzublicken und die vielen Ereignisse zu reflektieren. Die schwere Rehazeit nach seinem Totalschaden im Knie. Die Vertragsverlängerung im März. Die Verlobung mit Carmen im Juni. Sein Comeback und das erste HSV-Tor im August.

HSV: Jairo bestritt 13 Pflichtspiele in der Hinrunde

„Alle haben lange darauf gewartet, ob ich zurückkomme und wie stark ich sein werde“, sagt der 26-Jährige. Es sollte eine der großen Geschichten des HSV-Jahres werden. Denn Jairo ist zurückgekommen. Und wie. 13 Pflichtspiele bestritt der Flügelstürmer in der Hinrunde. Dabei war vor einem Jahr gar nicht klar, ob er überhaupt wieder Profifußball spielen wird. Im August 2018 rissen ihm bei einem Trainingsunfall beide Kreuzbänder und das Innenband. Ein Schock.

Ein Jahr später dann das märchenhafte Comeback mit seinem Tor beim 4:2-Sieg in Karlsruhe. „So wie alles gelaufen ist, bin ich dankbar und glücklich.“

Glücklicher wäre er wohl nur gewesen, wenn der letzte Torschuss des HSV-Jahres über die Linie gegangen wäre. Es lief die vierte Minute der Nachspielzeit in Darmstadt, als der eingewechselte Jairo aus spitzem Winkel mit links abschloss. Marcel Schuhen riss den Arm hoch und verhinderte mit seinem Riesenreflex den HSV-Sieg.

"Die Gegner haben sich auf unser Spiel eingestellt"

„Der Torwart hat super reagiert. Schade, denn wir wollten unbedingt mit einem besseren Gefühl in die Winterpause gehen und die Stimmung in eine andere Richtung drehen.“

So sollte Jairos Siegtor in Karlsruhe am 28. August der letzte Auswärtserfolg des HSV bis zur Winterpause bleiben. „Die Gegner haben sich auf unser Spiel eingestellt. Sie stehen teilweise mit elf Mann hinter dem Ball. Wir sind ein starkes Team. Aber vielleicht müssen wir unser Spiel ein bisschen verändern“, sagt Jairo.

Eine dieser Veränderungen könnte sein Zimmerpartner Ewerton sein. Der Brasilianer zeigte zuletzt, dass er der Mannschaft in der Rückrunde Stabilität geben kann. „Ewerton ist unser bester Kopfballspieler. Er hat jetzt viel Selbstvertrauen und kann uns noch richtig helfen“, sagt Jairo, der wiederum dem Verteidiger hilft, vor allem sprachlich.

Vertragsverlängerung? Noch keine Gespräche

Wenn der Spanier über die sportliche Situation des HSV spricht, spürt man, dass er wieder ein richtiger Teil des Teams ist. Trotzdem ist auch ein wenig Unzufriedenheit herauszuhören. Jairo will mehr spielen. Schließlich geht es für ihn auch darum, sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Im Sommer läuft sein Arbeitspapier beim HSV aus. Eine Option, dass sich der Kontrakt automatisch verlängert, gibt es nicht.

Gespräche über eine Fortsetzung fanden noch nicht statt. Viel hängt davon ab, welche Rolle Jairo in der Rückrunde einnimmt – und vor allem in welcher Liga der HSV in der kommenden Saison spielt. „Ich würde gerne mit dem HSV in der Bundesliga spielen. Aber natürlich brauche ich mehr Einsatzzeit, um mich zu empfehlen.“

Hochzeit: Mit dem Pastor hat das Paar schon gesprochen

Noch ist Jairo entspannt, was seine Zukunft betrifft. „Ich mache mir nicht zu viele Gedanken. Durch die schwere Verletzung habe ich gelernt, gelassener zu sein.“ Im Februar soll es die ersten Gespräche geben. Bis dahin will der Angreifer die Vorbereitung nutzen, um sich aufzudrängen. „Das Trainingslager und die Testspiele sind eine große Chance für mich.“ Denn bei aller Freude über sein gelungenes Comeback: Mit der Rolle als Dauerjoker will sich Jairo nicht zufriedengeben.

Für ihn geht es auch darum, die alte Wettkampfhärte zurückzubekommen. „Es ist nicht so einfach, wieder in Topform zu kommen, wenn die Spielzeit gering ist. Umso härter muss ich trainieren.“

Jairo muss langsam zum Ende kommen. Auf seinem Trainingsplan steht noch ein 30-minütiger Lauf. Danach geht es zum Tortilla-Essen zu einem Freund. In seiner Heimat kümmert er sich derzeit um seine private Zukunft. Am 6. Juni wird er in seiner Geburtsstadt Cabezón seine langjährige Freundin Carmen heiraten. An Weihnachten haben sie bereits mit dem Pastor gesprochen. Doch noch gibt es viel zu organisieren. 180 Gäste haben die beiden für die Feier eingeladen.

Junggesellenabschied – oder doch Relegation?

Seine Freunde haben ihn bereits gefragt, ab wann er für den Junggesellenabschied zur Verfügung steht. Die Saison endet am 17. Mai. Eine mögliche Relegation würde am 21. und 25. Mai stattfinden.

Erst Aufstieg, dann die Hochzeit? „Das wäre optimal“, sagt Jairo. Noch besser würde der Sommer für ihn nur laufen, wenn er bis dahin auch einen neuen Vertrag unterschrieben hat.