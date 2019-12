Die HSV-News am Freitag, den 27. Dezember 2019:

HSV-Profi Fein hat sich offenbar für Rückkehr zum FC Bayern entschieden

HSV-Trainer Hecking: "Mit jedem Punktverlust wird der Respekt weniger"

Ex-HSV-Coach Martin Jol heuert bei seinem Heimatclub an

HSV-Stürmer Lukas Hinterseer stöhnt unter Belastung

Tobias Schweinsteigers Botschaft an Tim Walter

Beim HSV spielte sich Adrian Fein nach seinem Wechel vom FC Bayern im vergangenen Sommer auf Anhieb in die Startelf und in die Herzen der Fans. Auch U-21-Nationaltrainer Stefan Kuntz ist auf die starken Leistungen aufmerksam geworden und hat den defensiven Mittelfeldspieler gleich zum Stammspieler gemacht.

Doch die Hoffnungen des HSV, Fein (20) über das Ende des Leihvertrags 2020 hinaus in Hamburg halten zu können, sind wohl vergeblich. Nach einem Bericht der Tageszeitung "tz" hat sich Fein entschieden, in seine Geburtsstadt München zurückzukehren. Er solle sich in der kommenden Saison in der Profimannschaft des Rekordmeisters beweisen.

Die Bayern hatten Fein in der Jugend ausgebildet und vergangene Saison an den Zweitligisten Jahn Regensburg verliehen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte bereits im Herbst betont, er traue ihm zu, sich in der ersten Mannschaft durchzusetzen. Feins Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2021.

Fein selbst äußerte sich jüngst im Abendblatt-Podcast zu seiner Zukunft:

HSV-Trainer Dieter Hecking hält die aktuelle Schwächeperiode seiner Mannschaft mit nur einem Sieg und sieben Punkten aus den vergangenen sieben Spielen für nicht weiter beunruhigend. "Ich weiß, dass solche Phasen dazugehören, und habe da eine gewisse Gelassenheit entwickelt. Ich versuche, nur das Fachliche zu sehen – ohne Emotionen", sagte Hecking in einem Interview der "Bild"-Zeitung

Er gestand aber auch ein, dass die anderen Mannschaften aufgeholt hätten. Hecking: "Wenn du einmal zeigst, dass du verwundbar bist, dann werden sie die Waffen, die andere gegen dich erfolgreich eingesetzt haben, auch einsetzen. Mit jedem Punktverlust wird der Respekt weniger."

Als die großen Hinrundengewinner in seinem Team sieht Hecking Linksverteidiger Tim Leibold und Linksaußen Bakery Jatta. Leibolds Verdienst sei, dass über Vorgänger Douglas Santos nicht mehr geredet werde. Jatta habe es geschafft, gut mit der Diskussion um seine Identität umzugehen. "Er hat beim Spiel gegen Hannover einen riesigen Liebesbeweis durch die Fans bekommen. Baka will jetzt alles zurückgeben. Er ist auf einem richtig guten Weg."

Dass Adrian Fein nach seinen anfangs starken Leistungen zuletzt müde wirkte, hält Hecking für "völlig normal". Der defensive Mittelfeldspieler mache sich viele Gedanken und setze sich unter Druck. Hecking: "Er darf ruhig ein wenig lockerer werden, das würde ihm manchmal ganz gut tun."

Ex-HSV-Coach Martin Jol heuert bei seinem Heimatclub an

So erfolgreich wie unter Martin Jol in der Saison 2008/09 war der HSV seitdem nicht mehr: Halbfinale im Uefa- und im DFB-Pokal (der jeweilige Gegner sei an dieser Stelle ausgeklammert), Platz fünf in der Bundesliga und Qualifikation für die neu geschaffene Europa League. Trotzdem ging der Niederländer nach nur einem Jahr und trotz gültigen Vertrags in seine Heimat zu Ajax Amsterdam zurück.

Jetzt hat Jol (63) nach mehr als drei Jahren Fußball-Abstinenz einen neuen Job: Sein Heimatclub ADO Den Haag, bei dem er seine Karrieren als Profi und als Trainer begann, heuerte den verlorenen Sohn als technischen Berater an.

🗞 Nog meer nieuws!



🔙 Martin Jol keert, als technisch adviseur, terug op zijn oude nest.



Welkom terug, Martin! 💛💚 — ADO Den Haag 🔰 (@ADODenHaag) December 24, 2019

Den Haag ist aktuell Tabellenvorletzter der Ehrendivision. Der Engländer Alan Pardew (58) soll den Club als neuer Trainer vor dem Abstieg retten.

HSV-Stürmer Lukas Hinterseer stöhnt unter Belastung

Seine Torkrise hat Lukas Hinterseer beendet, bei den letzten Zweitligaspielen des Jahres in Sandhausen (1:1) und Darmstadt (2:2) gelangen dem HSV-Stürmer seine Saisontreffer fünf und sechs.

Trotzdem ist Hinterseer (28) froh, dass erst einmal Pause ist. "Es ist einfach eine höhere Belastung, wenn man Nationalspieler ist", sagte der Österreicher der "Hamburger Morgenpost". Nach drei Jahren ohne Länderspiel habe er "schon vergessen, wie es ist, wenn es Richtung September, Oktober und November geht. Die anderen Spieler im Verein bekommen zwei, drei Tage frei in der Länderspielpause, du musst beim Training mit der Nationalelf Gas geben und durch halb Europa reisen."

Bis zu den nächsten Länderspielen im März will sich Hinterseer voll auf den Verein fokussieren. "Wenn beim HSV meine Leistung stimmt, ist das auch die beste Werbung für mich in der Nationalmannschaft." Im Kampf um einen Startplatz bei der EM 2020 hat Hinterseer allerdings starke Mitbewerber. Die österreichische Mannschaft hält er bei dem Turnier für konkurrenzfähig: "Wir haben eine schlagkräftige Truppe, die man nicht unterschätzen sollte." Hinterseer ist in 13 Länderspielen noch ohne Tor.

Tobias Schweinsteigers Botschaft an Tim Walter

Der VfB Stuttgart steht in der Tabelle der 2. Bundesliga hinter dem punktgleichen HSV auf Relegationsrang drei. Doch das hat den Absteiger nicht davon abgehalten, sich nach nur einem halben Jahr von Trainer Tim Walter zu trennen.

Trost für den ehemaligen Kieler Chefcoach kommt jetzt vom vielleicht größten Stuttgarter Konkurrenten: dem HSV. Co-Trainer Tobias Schweinsteiger versuchte Walter mit einer Instagram-Botschaft aufzumutern: "Unsere Aufgabe ist oft undankbar, aber wir machen es, weil wir das Spiel lieben! Kopf hoch, Tim! Du wirst weiter deinen Weg gehen!", schrieb Schweinsteiger.