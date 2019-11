Osnabrück. Der HSV mit Fragezeichen: Ohne drei hat es Trainer Dieter Hecking beim Angstgegner VfL Osnabrück an der Bremer Brücke an diesem Freitag nicht gerade leicht. Kapitän Aaron Hunt fehlt mit Fieber. Dabei hatte gerade er zuletzt das Spiel wieder belebt, als er beim Rückstand gegen Dresden eingewechselt wurde. Das Spiel wurde in letzter Sekunde 2:1 gewonnen. Lukas Hinterseeer ist noch immer verletzt (Oberschenkel), Bakery Jatta nach seiner Roten Karte gesperrt.

In Osnabrück, wo der HSV mehr als einmal Probleme hatte, könnte Bobby Wood von Anfang an stürmen. Oder gibt es wieder eine Variante mit Martin Harnik? Harnik spielte gegen Dresden recht stark. Oder hat Hecking eine weitere Variante im Köcher?

HSV in Osnabrück live

Die Anreise auch für die Fans gestaltete sich am Freitag schwierig. Wegen der Demonstration von Fridays for Future in Osnabrück kam es zu Behinderungen. Die Polizei bat die Fans um Geduld auf dem Weg ins Stadion.

Der HSV sollte im Kampf um die Tabellenspitze der Zweiten Liga schon vorlegen. Arminia Bielefeld als Zweiter ist punktgleich (29 Punkte) und spielt am Sonntag bei Darmstadt 98. Der VfB Stuttgart als Dritter (26 Punkte) gastiert in Sandhausen.

Der HSV ist seit fünf Auswärtsspielen ohne Sieg. Und die Osnabrücker Abwehr dürfte noch schwerer zu knacken sein als die Dresdener in letzter Minute: Die Gastgeber haben (wie der HSV) nur 13 Gegentore in 14 Spielen zugelassen.