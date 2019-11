Hamburg. Was ist mit Aaron Hunt, was mit Gideon Jung? Stehen der Kapitän und der Defensivabräumer nicht in der Startelf des HSV gegen Dynamo Dresden an diesem Sonnabend vor 52.000 Zuschauern im Volksparkstadion? Trainer Dieter Hecking pokerte wie immer lange und führte sicherlich wieder klärende Gespräche – auch, um seinen Profis die Maßnahmen zu erläutern. Das ist besonders wichtig für die dann doch labile Psyche einer Mannschaft, die den Aufstieg in die Bundesliga am Ende der Saison 2019/2020 unbedingt erreichen muss.

Hecking fehlt Torjäger Lukas Hinterseeer, weshalb die Offensive komplett durchgewechselt und taktisch neu aufgestellt werden kann. Mit Bobby Wood? Mit Martin Harnik allein vorne? Denn auch Bakery Jatta fehlt wegen seiner Sperre nach der Roten Karte.

HSV – Dynamo Dresden im Liveticker

HSV gegen Dynamo Dresden: Pyro im Volksparkstadion?

Die Dresdener kommen mit, vorsichtig gesagt, "stimmungsgeladenen" 4500 Fans nach Hamburg. Polizei und Mitarbeiter der Hamburger S-Bahn hörten die Dresdener und ihren Singsang weit, bevor diese den Volkspark erreichten. Bleibt abzuwarten, ob es Pyrovorfälle im Volksparkstadion geben wird. Anders als in der Strafen-Tabelle wäre der HSV mit einem Sieg am Sonnabend gegen Dresden gerne in der sportlichen Reihenfolge der Zweiten Liga top.

Hafenpokal 1989: HSV schlägt Dresden mit Matthias Sammer

Und was waren das für Zeiten, also vor 30 Jahren im Jahr des Mauerfalls in Berlin der sogenannte Hafenpokal ausgetragen wurde zwischen dem HSV und Dynamo (1:0). Für die Hamburger spielten so illustre Profis Richard Golz, Dietmar Beiersdorfer, Thomas von Heesen, Detlef Dammeier, Sascha Jusufi, für die Dresdner unter anderem Matthias Sammer.