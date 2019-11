HSV: Muss van Drongelen nach 47 Spielen erstmals auf die Bank?

Die HSV-News am Freitag, den 22. November 2019:

Van Drongelen droht die Bank gegen Dresden

Plant Trainer Dieter Hecking, sein Stammpärchen in der Innenverteidigung zu sprengen? In zehn von 13 Saisonspielen kamen Gideon Jung und Rick van Drongelen gemeinsam in der Abwehrzentrale des HSV zum Einsatz. Nun bahnt sich ein Wechsel dieses Gespanns ab. Denn Konkurrent Timo Letschert drängt in die Startelf am Sonnabend gegen Dynamo Dresden (13 Uhr/Sky und im Abendblatt-Liveticker).

Am Donnerstag testete Hecking den im Sommer neu verpflichteten Niederländer schon mal an der Seite von Jung. Später durfte aber auch Landsmann van Drongelen sein gewohntes Startelf-Leibchen überstreifen und Letschert rotierte zurück ins B-Team. Als einzige Konstante blieb Jung in der vermeintlichen A-Elf. Laut diesen Trainingseindrücken kämpft van Drongelen mit Letschert um einen Platz in der Startelf. Oder ist alles nur ein Bluff von Hecking?

Vizekapitän Rick van Drongelen droht seinen Startelfplatz zu verlieren.

Foto: Witters

Sollte van Drongelen tatsächlich aus Leistungsgründen aus der Anfangsformation rücken, wäre es das erste Zweitligaspiel des Vizekapitäns, in dem er nicht von Beginn an aufläuft. In allen bisherigen 47 Zweitligapartien des Clubs stand der 20-Jährige in der Startelf. Reißt nun diese beeindruckende Serie?

Heuer Fernandes umschmeichelt die HSV-Fans

Diese Worte dürften bei jedem HSV-Fan gut ankommen. Torhüter Daniel Heuer Fernandes hat vor dem Duell gegen Dresden die Bedeutung der Hamburger Anhängerschaft beschrieben – und dabei reichlich Komplimente verteilt. „Es ist eine Riesenfreude, im Volksparkstadion zu spielen. Die Wucht, die man hinter sich spürt, ist einfach einmalig. Man spürt hautnah das Vertrauen und die Euphorie der Fans", sagte der Deutsch-Portugiese der "Bild".

Verletzungsalarm bei HSV-Gegner Dresden

Personalnot beim kommenden HSV-Gegner Dynamo Dresden: Mit Abwehrchef Florian Ballas (Schulter), Kapitän Marco Hartmann (Knie) und Mittelfeldmotor Patrick Ebert (Faserriss) fehlen drei wichtige Stammkräfte. Auch Patrick Möschl (Innenbandriss), Sascha Horvath (nach Finger-OP) und Luka Stor (Hüfte) fallen für die Partie im Volksparkstadion aus.

Doch damit nicht gut genug: Spielmacher Baris Atik und Torjäger Moussa Koné haben diese Woche nicht voll trainiert. Beide Profis sollen aber einsatzfähig sein. Dennoch reisen die Sachsen mit einer Not-Elf in die Hansestadt.

Gruselige HSV-Bilanz unter Dresden-Schiri

Schiedsrichter Marco Fritz leitet das HSV-Heimspiel gegen Dresden.

Foto: dpa

Ist die Schiedsrichteransetzung beim Heimspiel gegen Dresden ein schlechtes Omen für den HSV? Der reichlich bundesligaerfahrene Marco Fritz (42) leitet das Duell am Sonnabend im Volkspark. An ihn haben die Hamburger allerdings keine guten Erinnerungen. Denn der HSV konnte keines der vergangenen zehn Spiele unter seiner Regie gewinnen.

Auch beim HSV-Debüt in der Zweiten Liga gegen Holstein Kiel wurde Fritz vom DFB als Unparteiischer angesetzt. Das Ende ist bekannt: Der HSV verlor mit 0:3. Nun ruhen die Hoffnungen darauf, dass die Grusel-Serie unter Fritz endlich reißt.