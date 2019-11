Borussia Dortmund: Favre vor Barcelona-Spiel entlassen?

Streik wegen Rassismus

Wegen rassistischer Vorfälle in den Niederlanden sind in den beiden höchsten Fußballligen Schweigeminuten geplant. Die erste Minute nach Anpfiff sollten die Spieler nicht spielen, auf den Anzeigetafeln soll eingeblendet werden: „Rassismus? Dann spielen wir nicht!“ Auf den Trikots des FC Den Bosch wird bis zum Saisonende „Gemeinsam gegen Rassismus“ zu lesen sein. Dies ist Teil der Reaktion darauf, dass Den-Bosch-Fans bei einem Spiel einen gegnerischen Spieler rassistisch beleidigt hatten, wie der Verein mitteilte. Die Fans des Vereins, der in der zweithöchsten niederländischen Liga spielt, hatten am vergangenen Sonntag unter anderem Affengeräusche gemacht und Gesänge vom „Zwarte Piet“ (Schwarzer Peter) angestimmt, wenn Excelsior Rotterdam Spieler Ahmad Mendes Moreira am Ball war.

Lucien Favre: Bleibt er bis zum Barcelona-Spiel?

Trainer Lucien Favre (62) steht bei Borussia Dortmund möglicherweise vor der Entlassung. Die Reaktionen der Mannschaft nach dem desaströsen 3:3 gegen Bundesliga-Aufsteiger Paderborn sowie von Sportchef Michael Zorc lassen vor dem vorentscheidenden Spiel in der Champions League beim FC Barcelona (Mittwoch, 21 Uhr) nichts Gutes erahnen. "So kann es nicht weitergehen“, sagte Favre nach dem glücklichen Unentschieden, das Marco Reus in der Nachspielzeit sicherte. „Ich versuche weiter, positiv zu denken.“

Immerhin 3:3: Nach dem Desaster gegen Paderborn könnte Marco Reus schon in der kommenden Woche einen neuen Trainer haben.

Foto: David Inderlied / dpa

Die Zuschauer pfiffen und forderten den Kopf des Trainers. Reus sagte: „Man hat sich richtig geschämt. So dürfen wir nie, nie wieder auftreten. Das war absolute Scheiße.“ Michael Zorc sagte zwei Wochen nach dem 0:4 bei Bayern München und der schon abgeschrieben Meisterschaft: "Die erste Halbzeit war komplett inakzeptabel. Dafür muss man sich bei den Zuschauern entschuldigen.“

Mamba traf, zeigte gegen Borussia Dortmund aber Nerven

Torschütze Streli Mamba hätte der große Held des SC Paderborn werden können. Zwei Treffer hatte er dem haushohen Favoriten Borussia Dortmund schon eingeschenkt, als er beim Stand von 3:1 für den Außenseiter Mitte der zweiten Halbzeit völlig frei vor BVB-Torhüter Roman Bürki auftauchte. Doch diesmal zeigte Mamba Nerven, er setzte den Ball am Tor vorbei. Seine persönliche Geschichte des Spiels spiegelte die gesamte Berg- und Talfahrt des tapfer kämpfenden Tabellenletzten wider. Nach der 3:0-Pausenführung reichte es am Ende „nur“ zu einem Punkt (3:3) beim deutschen Vizemeister.

„Wir werden dennoch mit viel Stolz nach Hause fahren“, sagte Trainer Steffen Baumgart, der allerdings auch einräumte, dass der spät hergegebene Sieg „auch ärgerlich“ sei: „Jeder Spieler war am Ende erschöpft.“

Lukas Podoski und Thorsten Fink siegen

Weltmeister Lukas Podolski

Foto: Bernd Thissen / dpa

Mit Lukas Podolski in der Startelf hat Vissel Kobe in der J-League den zwölften Saisonsieg gefeiert. Beim 1:0 (0:0) gegen Cerezo Osaka erzielte Kyogo Furuhashi in der 76. Minute den entscheidenden Treffer für die Mannschaft von Trainer Thorsten Fink. Podolski wurde in der 90. Minute, der spanische Torjäger David Villa bereits in der 67. Minute ausgewechselt. Kobe ist nach dem 32. Spieltag der japanischen Top-Liga mit 41 Punkten Tabellen-Zehnter.

125 Millionen Euro Ablöse für 17-Jährigen

Umworben: Fabio Silva vom FC Porto

Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Der FC Porto hat den Vertrag mit "Supertalent" Fabio Silva (17) vorzeitig bis 2022 verlängert und die Ausstiegsklausel für den Stürmer von 25 Millionen auf 125 Millionen Euro erhöht. Dies ist ein Rekord im portugiesischen Fußball. Unter anderem soll Atletico Madrid an Fabio Silva interessiert sein, der zuletzt auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht worden war. Der Angreifer ging in dieser Saison als bislang jüngster Spieler von Porto in der Liga und im Europacup sowie als jüngster Torschütze in die Vereinshistorie ein.

Entschuldigung nach Faustschlag gegen Schiedsrichter

Der Verbandsligist TuS Rüssingen hat seinen Spieler nach der Attacke auf einen Schiedsrichter-Assistenten (Linienrichter) im Pokal-Halbfinale des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) suspendiert. „Er wird nie wieder für uns spielen“, sagte Spielleiter Dirk Dedores in der "Rheinpfalz" über den Akteur, dem wegen seines Faustschlags auch juristisch jede Menge Ärger droht.

Der attackierte Linienrichter Jens Schmidt wolle laut "Rheinpfalz" Anzeige wegen Körperverletzung erstatten. „Das linke Auge ist dick. Ich habe Kopfschmerzen und mir ist schwindelig. Ich habe mich in der Nacht zwei-, dreimal übergeben“, sagte Schmidt.

Beim Stand von 1:0 für Rüssingen gegen Alemannia Waldalgesheim hatte der TuS den zweiten Platzverweis kassiert. Daraufhin kam es zur Rudelbildung. Auf einem Video der Szene bei Twitter ist zu sehen, wie der Assistent durch den Schlag zu Boden geht. Der Unparteiische kam immerhin wieder auf die Beine und konnte den Platz ohne Hilfe verlassen.

Am Sonnabend bedauerte Yahya Sanyang seine tat. Er sagte der "Bild": „Ich möchte den Linienrichter um Entschuldigung bitten. Natürlich war es ein Fehler, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich möchte mich bei allen Menschen dafür entschuldigen, es tut mir sehr leid.“

Juventus Turin schont Cristiano Ronaldo

Ohne Cristiano Ronaldo tritt Juventus Turin am Sonnabend (15 Uhr) zum Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo an. Der Portugiese werde „zu 99 Prozent nicht zum Einsatz kommen“, sagte Trainer Maurizio Sarri. „Beim ersten Spiel mit der portugiesischen Nationalelf ist es Ronaldo besser gegangen, beim zweiten hatte er wieder Probleme. Wir bemühen uns, das in den Griff zu bekommen. Ziel ist es, dass er in der Champions League gegen Atletico Madrid wieder dabei ist.“

Kürzlich in der Serie A: Ronaldo würdigt bei seinem Abgang Juventus-Trainer Sarri keines Blickes.

Foto: MASSIMO PINCA / REUTERS

Ronaldo, der über Knieprobleme klagt, absolviert derzeit ein Spezialtraining. Sarri dementierte derweil Meinungsverschiedenheiten mit seinem Superstar, den er zuletzt zu dessen Ärger zweimal ausgewechselt hatte. Es bedürfe keiner Klärung mit Ronaldo, betonte Sarri. Er kenne die Reaktion ausgewechselter Spieler. „Man muss warten, dass die Wut abkühlt“, meinte der Coach.