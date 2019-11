Die HSV-News am Donnerstag, den 21. November 2019:

Ex-HSV-Profi Gregoritsch suspendiert

Für Michael Gregoritsch brechen schweren Zeiten beim FC Augsburg an. Die Schwaben haben den Ex-HSV-Profi mit sofortiger Wirkung suspendiert. Der Österreicher werde zunächst bis zum kommenden Dienstag nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen und auch nicht zum Kader für das kommende Heimspiel am Sonntag gegen Hertha BSC (15.20 Uhr/Sky) gehören, teilte der Verein mit.

Zudem muss Gregoritsch eine Geldstrafe in unbekannter Höhe zahlen. Doch was war passiert? Der 25 Jahre alte Angreifer hatte seine Reservistenrolle im Verein als "beschissen" bezeichnet. "Für mich ist jetzt klar, dass ich im Winter aus Augsburg weg bin", sagte er in der Länderspielpause der "Kleinen Zeitung" in Österreich.

Gregoritsch war im Sommer 2017 für 5,5 Millionen Euro vom HSV nach Augsburg gewechselt. Dort steht er nun keine Zukunft mehr zu haben.

Es sind Aussagen, die bei seinem Arbeitgeber für Verärgerung sorgten. „Das Verhalten und die Äußerungen von Michael Gregoritsch sind in einem Mannschaftssport ein No-Go. Mit seinen Statements lässt er große Zweifel aufkommen, ob er den Weg des FC Augsburg vollumfänglich mitgehen möchte", sagte Stefan Reuter in einem vom Club verbreiteten Statement.

Im Sommer hatte sich Werder Bremen intensiv um einen Transfer von Gregoritsch bemüht. Die Norddeutschen gaben ein offizielles Angebot ab, dass zwischen sechs und sieben Millionen Euro gelegen haben soll. Doch Augsburg forderte zehn Millionen Euro und so platzte der Transfer. Im Winter dürfte die Ablöseforderung des FCA jedoch deutlich geringer ausfallen. Zumindest dieses Ziel hat Gregoritsch mit seinen Aussagen erreicht.

Plant Hecking eine Doppelspitze mit Wood?

Schlägt nun die Stunde von Bobby Wood beim HSV? Weil Lukas Hinterseer wegen einer Oberschenkelprellung für das kommende Heimspiel am Sonnabend gegen Dynamo Dresden (13 Uhr/Sky und im Abendblatt-Liveticker) auszufallen droht, könnte der US-Stürmer erstmals in dieser Saison von Beginn an auflaufen.

Ein Trainer und sein Sorgenkind: Dieter Hecking (r.) hat Bobby Wood noch nicht abgeschrieben.

Bei leichtem Nieselregen im Training am Donnerstag testete Coach Dieter Hecking den noch torlosen Angreifer auffällig lange in der vermeintlichen A-Elf. Und zwar als einer von zwei Stürmern an der Seite von Martin Harnik, der seine Oberschenkelzerrung vollständig auskuriert hat. Die beiden Angreifer sollten immer wieder die gegnerischen Verteidiger anlaufen – in der Fußballsprache wird diese Spielweise auch Pressing genannt.

Plant Hecking eine Doppelspitze gegen Dresden? Wood würde es sicher freuen.

Hecking lässt offenbar ein 4-4-2 einstudieren: mit Harnik und Wood als Doppelspitze... — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) November 21, 2019

HSV-Verteidiger Leibold fehlt

Neben Hinterseer fehlte auch Youngster Xavier Amaechi (ebenfalls Oberschenkelprellung) sowie Linksverteidiger Tim Leibold aus privaten Gründen bei der Einheit am Donnerstag. Während Leibold am Freitag wieder mittrainieren soll, erweist sich Hinterseers Prellung als sehr hartnäckig. Die Verletzung zog sich der Österreicher bei der Nationalmannschaft zu. Seine Einsatzchancen stehen laut Vereinsangaben bei 50:50.

Trochowski-Comeback beim HSV verschiebt sich

Ex-Profi Piotr Trochowski muss sein Comeback beim HSV erneut verschieben. Nach dem Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart wurde der frühere Mittelfeldspieler von Präsident Marcell Jansen überredet, mal bei der dritten Mannschaft vorbeizuschauen. Nach einer Trainingseinheit war Trochowski so begeistert von der Truppe, dass er sich um einen Spielerpass bemühte, um auch in den Pflichtspielen zum Einsatz zu kommen.

Doch nun haben seine Pläne, wieder gemeinsam mit Jansen auf dem Platz zu stehen, offenbar einen Rückschlag erhalten. Wie die "Mopo" berichtet, soll Trochowski momentan wegen einer Oberschenkelzerrung pausieren. Für den HSV III kann er daher erst im kommenden Jahr debütieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass der frühere Nationalspieler sein Comeback verschieben muss. Bereits Anfang November hatte er wegen muskulärer Probleme passen müssen.

Neuer Job für Ex-Manager Arnesen

Frank Arnesen hat einen neuen Verein gefunden. Nur sechs Wochen nach seinem Aus beim belgischen Traditionsclub RSC Anderlecht heuert der ehemalige HSV-Sportchef als Technischer Direktor bei Feyenoord Rotterdam in den Niederlanden an. „Feyenoord ist natürlich ein großartiger Verein. Der Moment fühlt sich einfach richtig an", lässt sich Arnesen auf der vereinseignen Webseite zitieren.