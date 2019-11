Die HSV-News am Mittwoch, den 20. November 2019:

Patzer von HSV-Verteidiger van Drongelen kostet Niederlande fast den Sieg

Hollands HSV-Verteidiger Rick van Drongelen (l.) im Zweikampf mit Englands U-21-Nationalspieler Rhian Brewster.

Foto: Jeroen Putmans / WITTERS

Rick van Drongelen hat seine aktuelle Formschwäche auch bei der niederländischen U-21-Nationalmannschaft nicht überwinden können. Beim Testspiel gegen die englische U21 am Dienstag in Doetinchem verschuldete der HSV-Innenverteidiger den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Nach einem weiten Pass in die Spitze wollte van Drongelen den Ball abschirmen, geriet jedoch ins Stolpern und eröffnete Mason Greenwood so die Möglichkeit einzuschießen (75. Minute).

Dass der Patzer am Ende nicht ins Gewicht fiel, war Javairo Dilrosun zu verdanken, der in der Nachspielzeit mit einem herrlichen Freistoß den 2:1-Siegtreffer für die "Jong Oranje" erzielte.

Highlights des U-21-Testspiels Niederlande – England

Bitteres Länderspielcomeback für HSV-Stürmer Hinterseer

Lettlands Torwart Pavels Steinbors (l.) ist vor Österreichs Stürmer Lukas Hinterseer (M.) vom HSV am Ball.

Foto: APA / picture alliance / ROBERT JAEGER

Deutlich unglücklicher verlief der Länderspielabend für Lukas Hinterseer. Auf den Tag genau sechs Jahre nach seinem Debüt und nach (fast genau) drei Jahren Abstinenz durfte der HSV-Stürmer zum Abschluss der EM-Qualifikation wieder einmal für die österreichische A-Nationalmannschaft spielen. Doch in den 21 Minuten Comeback-Spielzeit, die ihm Nationaltrainer Franco Foda vergönnte, konnte Hinterseer (28) die peinliche 0:1-Niederlage in Lettland nicht mehr abwenden.

Für die Letten waren es im zehnten Qualifikationsspiel die ersten Punkte überhaupt. Am Tabellenendstand änderte das nichts mehr. Österreich ist als Gruppenzweiter hinter Polen bei der EM dabei, die Letten sind als Letzter ausgeschieden.

Özcan blamiert sich mit türkischer U21 gegen Andorra

Lukas Hinterseer und seine Österreicher mag es trösten, dass sich das an Peinlichkeit durchaus noch überbieten lässt. Man frage nur bei Berkay Özcan nach: Der an Istanbul Basaksehir verliehene HSV-Profi blamierte sich als Kapitän der türkischen U-21-Auswahl noch gründlicher: Beim EM-Qualifikationsspiel in Andorra gab es eine 0:2-Niederlage. Andorra trat dank des ersten Sieges den letzten Tabellenplatz in der Gruppe C an die Türken ab.

Warum Calhanoglu nicht vom HSV zu den Bayern ging

Bei den HSV-Fans ist Hakan Calhanoglu ungefähr so beliebt wie Werder Bremen. Der Deutschtürke fiel 2014 in Ungnade, als er trotz Vertrags bis 2018 und öffentlichen Treueschwüren seinen Wechsel zu Bayer Leverkusen mit einem fadenscheinigen Attest erzwang. Tatsächlich hatte damals auch der FC Bayern München an ihm Interesse. "Es war eine Riesenehre, dass Bayern mich wollte", sagte Calhanoglu (25) jetzt der Zeitschrift "Sport-Bild".

Trotzdem entschied er sich für Leverkusen. Calhanoglu: "Damals waren die Flügelpositionen mit Arjen Robben und Franck Ribéry bei den Bayern überragend besetzt. Ich sage nicht, dass ich es dort nicht gepackt hätte, aber es wäre schwer gewesen. Leverkusen mit dieser jungen Mannschaft war einfach besser für meine Entwicklung."

Sollten die Bayern noch einmal anklopfen, "sage ich sicher nicht Nein", sagte Calhanogu, der inzwischen beim AC Mailand spielt. Aber auch Leverkusen bleibe in seinem Herzen: "Bayer bleibt immer mein Zuhause." Der HSV wohl eher nicht.

Vor Spiel beim HSV: Dresdens Sportchef gesteht Fehler ein

Vor dem Zweitligaspiel beim HSV am Sonnabend (13 Uhr, Volksparkstadion/Sky und Onefootball) hat Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Minge Versäumnisse bei der Kaderplanung eingeräumt und Verstärkungen für die Winterpause angekündigt. "Da sind wir in Gesprächen und das wird passieren. Die Profimannschaft ist das Wichtigste, an diesem Tropf hängen wir alle“, sagte Minge. Mindestens 1,7 Millionen Euro des bereits genehmigten Transfer-Budgets will der 59-Jährige investieren, auch wenn er „hundert Prozent vom Kader und der Qualität des Trainerteams“ überzeugt sei. Für den Charakter der Mannschaft lege Minge seine „Hand ins Feuer.“

In der "Sport-Bild" zeigte sich Minge selbstkritisch. Man hätte ein größeres finanzielles Risiko in Kauf nehmen müsssen. "Wir haben einen kleinen und sehr jungen Kader. Wir haben manche Positionen nicht gleichstark doppelt besetzt und können auf Ausfälle sowie Formschwankungen derzeit nur unzureichend reagieren. Dynamo hat zwar am Wochenende erfreuliche wirtschaftliche Zahlen vorgelegt, befindet sich aber sportlich als Tabellen-17. in Abstiegsgefahr. Minge gab zu, dass es nicht leicht sei, nach fast zwei Jahrhzehnten der Überschuldung vom Sicherheitsdenken abzurücken und mehr in den Kader zu investieren.

