Ex-HSV-Trainer: Stevens lästert über Gisdol

Huub Stevens bezweifelt, dass der neue Trainer Markus Gisdol beim Bundesligisten 1. FC Köln langfristig arbeiten wird. „Ich weiß nicht, ob es mit ihm und dem FC passt“, sagte der 65-jährige Niederländer Stevens, Jahrhundert-Coach bei Schalke 04, dem "Express". Gisdol stand bis Juni offiziell beim HSV unter Vertrag, der FC ist sein erstes Traineramt nach seinem Aus in Hamburg im Januar vergangenen Jahres. Stevens, seinerseits 2007/08 beim HSV, sagte weiter: „Ich denke, dass er kein Trainer ist, der die nächsten drei, vier Jahre für Köln arbeiten wird.“

Aber vielleicht habe Gisdol „aus seinen Entlassungen ja gelernt, außerdem muss er sich beweisen. Ich hoffe für Köln, dass er die Kurve kriegt und mit dem FC die Klasse hält, denn ich bin weiterhin der Meinung, dass mit der Truppe mehr drin ist“, so der erfahrene Fußballlehrer.

Das Verhältnis von Stevens zu Gisdol ist allerdings seit Längerem belastet. „Bei Schalke wollte er einfach in der kurzen Zeit zu viel“, sagte Stevens, „zudem hat er hinter meinem Rücken schlecht über mich gesprochen. Es entstand einfach kein Vertrauensverhältnis.“ Gisdol war 2011/12 auf Schalke Co-Trainer von Stevens.

Die Personalie Horst Heldt (49), der neuer FC-Manager ist, sieht der Coach positiver: „Horst war FC-Profi, liebt die Stadt und den Karneval. Ich denke, dass er sich mit dem Verein identifizieren kann, und hoffe, dass er aus den Fehlern bei seiner letzten Station Hannover gelernt hat.“ Stevens war 2005 mit den Geißböcken aufgestiegen.

HSV-Profi David bei U-20-Sieg nur auf der Bank

Den Prestigeerfolg der deutschen U-20-Nationalmannschaft hat Jonas David nur als Zuschauer erlebt: Der HSV-Profi saß beim 2:0-Sieg im Länderspiel in Portugal nur auf der Bank. Kilian Ludewig (Red Bull Salzburg/25. Minute) und der frühere St.-Pauli-Jugendspieler Nicolas Kühn (28.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung.

Die zurzeit verliehenen HSV-Angreifer Manuel Wintzheimer (Bochum) und Aaron Opoku (Rostock) wurden in der 67. Minute eingewechselt.

HSV-Profis Amaechi, van Drongelen und Hinterseer vor Einsatz

Drei weitere HSV-Internationale könnten am heutigen Dienstag noch zu Länderspielehren kommen. Flügelstürmer Xavier Amaechi tritt mit der englischen U19 um 13 Uhr im EM-Qualifikationsspiel in Bosnien und Herzegowina an. Amaechi (18) war am Sonnabend beim 5:0-Heimsieg gegen Nordmazedonien in der 59. Minute eingewechselt worden und so zu seinem Debüt in der U19 gekommen.

Rick van Drongelen empfängt mit der niederländischen U21 um 18.30 Uhr England in einem Freundschaftsspiel. Beim 6:0-Sieg im EM-Qualifikationsspiel in Gibraltar am Freitag war der Innenverteidiger geschont worden. Und Lukas Hinterseer könnte zum Abschluss der EM-Qualifikation sein Comeback in der österreichischen A-Nationalmannschaft feiern. Das Spiel der bereits qualifizierten Österreicher bei den punktlosen Letten (20.45 Uhr) ist tabellarisch ohne Bedeutung.

Dresdens Fiél schwärmt von Hecking: "Der beste Trainer"

Einst waren sie Lehrer und Schüler, am Sonnabend (13 Uhr) begegnen sich HSV-Trainer Dieter Hecking und Dresdens Christian Fiél als Kollegen. Fiél (39) spielte von 2004 bis 2006 bei Alemannia Aachen unter Hecking (55) – und ist noch heute begeistert von dessen Arbeit. "Ich war damals sicher nicht der Über-Spieler, aber ich habe unglaublich viel aus dieser Zeit mitgenommen", sagte Fiél der "Hamburger Morgenpost". Mehr noch: "Für mich war Dieter Hecking der beste Trainer. Er hat mir am meisten in meiner Karriere beigebracht, ist menschlich und fachlich top."

Besonders beeindruckt hat Fiél Heckings Umgang mit den Spielern: "Er konnte auch mal richtig laut werden, dabei ging es aber immer um den Erfolg." Dresdens Trainer geht davon aus, dass der HSV nächste Saison wieder in der Bundesliga spielt und Hecking "wieder da sein wird, wo her hingehört". Für Dynamo als Tabellenvorletzten geht es dagegen nur um den Klassenerhalt. Fiél: "Wir sind in einer Situation, in der wir punkten müssen."

HSV-Wappen wird zum Kunstwerk

Aus Holz, Metall und Emaille hat eine arabische Künstlerin das Wappen des HSV zum Kunstwerk gemacht. Den Herstellungsprozess hat sie auf Fotos undVideos bei Twitter dokumentiert.

Was wohl die HSV-Marketingabteilung dazu sagt? @Jawhara__12, das "Juwel", so der Benutzername der Künstlerin, will jedenfalls Wappen des FC Liverpool und des FC Bayern nachlegen. Die dürften in der Herstellung etwas aufwendiger sein.

Pech für Ewerton: HSV-II-Spiel in Hannover erneut abgesagt

Ewerton muss sein Pflichtspieldebüt für den HSV erneut verschieben. Das für Mittwoch geplante Regionalligaspiel der zweiten Mannschaft bei Hannover 96 II wurde zum zweiten Mal wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Das gaben die Hannoveraner bekannt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Die Partie war bereits Anfang Oktober wegen Unbespielbarkeit des Platzes ein erstes Mal verschoben worden. Innenverteidiger Ewerton (30) soll nach langer Verletzungspause Spielpraxis sammeln. Er hätte Ende Oktober im Derby der U21 gegen Altona 93 seine HSV-Premiere feiern sollen, damals allerdings lag seine Spielgenehmigung nicht vor.

HSV-Zocker kassieren erste Niederlagen

Nach vier Siegen zum Saisonauftakt der Virtuellen Bundesliga haben die E-Sportler des HSV einen Rückschlag hinnehmen müssen. Im Spitzenspiel gegen Tabellenführer VfB Stuttgart gab es für Niklas Heisen, Quinten van der Most, Leon Krasniqi und Christoph Strietzel eine 2:5-Niederlage. Es folgte eine 3:6-Niederlage gegen den neuen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach.

Der HSV rutschte in der Tabelle mit 29 Punkten auf den siebten Platz ab. Pro Spieltag können maximal 9 Punkte erzockt werden. Pro Sieg bei einem Einzelspiel könnten bis zu 3 Punkte erreicht werden.