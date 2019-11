Für den HSV verliefen Auswärtsspiele zuletzt wenig zufriedenstellend. Zuletzt konnte die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking am 25. August gewinnen. Damals gab es einen hart erkämpften 4:2-Sieg beim Karlsruher SC. 76 Tage später will der Tabellenführer der Zweiten Liga im Nordderby bei Holstein Kiel diesen Auswärtsfluch beenden. Doch Vorsicht: Der nördlichste Zweitligaclub ist der Angstgegner der Hamburger. In der Vorsaison gab es zwei Niederlagen gegen die "Störche".

Das Nordderby in Kiel im Liveticker

Personell setzt der HSV-Trainer im Holstein-Stadion auf Altbewährtes. Hecking bietet exakt die Mannschaft auf, die beim 1:1 bei Schlusslicht Wehen Wiesbaden über weite Strecken enttäuschte. Nun haben die Spieler die Gelegenheit, die schwache Vorstellung der Vorwoche zu korrigieren.

Bei Holstein Kiel, die in dieser Saison noch nicht überzeugen konnten, startet das ehemalige HSV-Talent Young-jae Seo als linker Verteidiger.