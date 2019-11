Die HSV-News am Donnerstag, den 7. November 2019:

Hannes Wolf Trainerkandidat in Nürnberg

Hannes Wolf war bis Mai dieses Jahres Trainer beim HSV. Nach dem verpassten Aufstieg musste er gehen.

Foto: imago / Sven Simon

Wird Ex-Trainer Hannes Wolf zum Konkurrenten für den HSV um den Aufstieg? Der 38-Jährige soll beim 1. FC Nürnberg als Nachfolger für den entlassenen Damir Canadi im Gespräch sein. Auch der frühere HSV-Coach Markus Gisdol gilt als Kandidat beim Bundesliga-Absteiger. Favorit auf den vakanten Posten soll allerdings Markus Anfang sein.

Der Ex-Kieler war vergangene Saison kurz vor dem Erreichen des Aufstiegs beim 1. FC Köln entlassen worden. Mit Wolf, Anfang oder Gisdol erhofft sich Nürnberg nach einem miserablen Saisonstart doch noch ins Aufstiegsrennen einzugreifen.

Wolf steht beim HSV noch bis Saisonende auf der Gehaltsliste. Sollte er nun bei den Franken anheuern, würden die Hanseaten eine mittlere sechsstellige Summe einsparen.

Aaron Hunt: "Ich habe Schmerzen"

Die Leidensgeschichte von Aaron Hunt (33) nimmt einfach kein Ende. Auch für das kommende Auswärtsspiel am Sonnabend bei Holstein Kiel (13 Uhr/Sky und im Abendblatt-Liveticker) fällt der HSV-Kapitän wegen einer Oberschenkelzerrung aus. "Noch habe ich ein wenig Schmerzen. Für Kiel am Sonnabend reicht es nicht", sagte Hunt der "Bild".

Saisonübergreifend verpasste der Spielmacher in diesem Jahr mehr als die Hälfte aller Ligaspiele. 13-mal kam er zum Einsatz, in 15 Partien fiel er wegen diverser Verletzungen aus. Kiel wird nun das 16. Spiel sein.

Thorsten Fink will zurück nach Deutschland

Ex-HSV-Coach Thorsten Fink will mittelfristig wieder eine Bundesligamannschaft trainieren. „Aktuell fühle ich mich hier sehr wohl, der Rest kommt von allein. Aber natürlich bin ich ein Kind der Bundesliga, keine Frage“, sagte Fink "t-online.de". Fink ist momentan Trainer von Gotoku Sakai, Lukas Podolski und Andres Iniesta beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe.

Fink war 2011 bis 2013 Trainer beim HSV. Nun sagt er Weltstar Iniesta, wo es lang geht.

Foto: imago / Kyodo News

Zwar müsse Fink „nicht um jeden Preis“ in die Bundesliga zurück, eine Position in einer europäischen Top-Liga sei aber „ganz klar auch ein Ziel“, sagte der 52-Jährige.

Wird Heuer Fernandes rechtzeitig fit?

Der HSV bangt vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend in Kiel um den Einsatz seines Stammtorwarts Daniel Heuer Fernandes. Der Portugiese setzte am Mittwoch mit dem Training wegen eines grippalen Infekts aus. Sein Einsatz ist gefährdet. Wie viel Hoffnung Trainer Hecking hat, dass Heuer Fernandes rechtzeitig fit wird, teilt der Coach ab 13 Uhr auf der obligatorischen Pressekonferenz mit.

HSV trainiert ganz geheim im Volkspark

Wie unter Trainer Dieter Hecking üblich, findet die vorletzte Einheit vor dem Spiel in Kiel heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Beim Abschlusstraining am Freitag (15 Uhr) sind Fans am Volkspark dann wieder willkommen.