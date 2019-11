Die HSV-News am Mittwoch, den 6. November 2019:

Hannover-Krise erinnert Doll an den HSV

Der frühere Hannover-Trainer Thomas Doll erkennt bei der Krise des Bundesliga-Absteigers Parallelen zu seinem Ex-Club HSV. „Man sieht, dass man bei einigen Zugängen in der vergangenen Zeit nicht richtiggelegen hat, das erinnert mich an den damaligen Hamburger SV“, wird Doll in der „Sport-Bild“ zitiert. „Die Spieler bekommen gutes Geld, kosten teilweise noch hohe Ablöse, aber der Verein hat häufig nicht die richtige Qualität bekommen. Das würde sich sonst in der Leistung anders widerspiegeln.“

Doll hatte Hannover in der vergangenen Abstiegssaison fast die komplette Rückrunde trainiert. In Hamburg war er von 2004 bis 2007 als Profi-Trainer tätig. Derzeit coacht der 53-Jährige Apoel Nikosia aus Zypern.

Hannover liegt in der 2. Bundesliga derzeit nur auf dem 13. Platz und hat sich am Sonntag von Dolls Nachfolger Mirko Slomka getrennt. Doll nimmt in der sportlichen Krise die Mannschaft der Niedersachsen in die Pflicht. „Meiner Meinung nach kann man nicht immer nur den Trainer dafür verantwortlich machen“, sagte er. „Auch die Spieler stehen in der Verantwortung, und für die Gehälter muss man Leistung verlangen. Die gezeigten Leistungen in Hannover stimmen derzeit nicht mit der Erwartungshaltung des Clubs überein.“

Heuer Fernandes fehlt beim HSV-Training, Sousa dabei

Ohne seine Nummer eins Daniel Heuer Fernandes ist der HSV am Mittwochmorgen in die Vorbereitung auf das Derby bei Holstein Kiel (Sonnabend, 13 Uhr) gestartet. Der Torwart hat sich wegen einer Erkrankung abgemeldet.

Sonny Kittel, Rick van Drongelen, Bakery Jatta und Adrian Fein wurden geschont und absolvierten ein individuelles Programm. Außenverteidiger Travian Sousa (18) aus der A-Jugend-Mannschaft durfte zum wiederholten Mal die Profi-Trainingsgruppe verstärken. Der US-Amerikaner könnte nach den langfristigen Ausfällen von Jan Gyamerah (Wadenbeinbruch) und Josha Vagnoman (Bruch des Fußwurzelknochens) noch zur Alternative werden.

Gyamerah nutzt die Zwangspause fürs Studium

Apropos Jan Gyamerah: Acht Wochen nach seinem schlimmen Trainingsunfall macht der rechte Verteidiger des HSV bei der Rehabilitation Fortschritte. "Ich habe keine Schmerzen mehr, kann ohne Gehhilfe unterwegs sein. Es fühlt sich alles gut an", sagte Gyamerah der "Bild"-Zeitung.

Abwehrkollege Kyriakos Papadopoulos sei der erste Mitspieler gewesen, der ihn nach der Operation am Krankenbett besucht habe – mit einer Tüte Lebensmittel. Gyamerah: "Echt cool. Es waren aber auch ganz viele andere Spieler und Mitarbeiter vom Verein zu Besuch." Das habe ihm viel Kraft gegeben.

Die böse Verletzung habe sogar einen guten Nebeneffekt: "Ich pauke mehr für mein Studium, habe mich für eine Klausur in Sportbusiness-Management angemeldet. Das hätte ich wohl ohne die Verletzung nicht getan."

Lasogga spielte beim HSV gegen Vorkasse

Pierre-Michel Lasogga spielte insgesamt fünf Jahre lang für den HSV (138 Pflichtspiele, 49 Tore).

Foto: Friso Gentsch / dpa

Pierre-Michel Lasogga war beim HSV vergangene Saison mit seinem Grundgehalt von 3,4 Millionen Euro jährlich nicht nur der mutmaßlich bestverdienende Profi in der 2. Bundesliga, er hatte mit dem Verein offenbar auch eine Art Krankenversicherung abgeschlossen. Laut einem Bericht der Zeitschrift "Sport-Bild" wurde in dem Vertrag des Stürmers vereinbart, dass eine Million Euro seines Gehalts am Jahresanfang zu zahlen sei.

Lasogga sicherte sich damit für den Fall einer langfristigen Verletzung finanziell ab. Üblicherweise springt nach sechs Wochen Lohnfortzahlung die Verwaltungsberufsgenossenschaft als gesetzliche Unfallversicherung ein – und deren Beiträge sind gedeckelt.

Immerhin: Seine vertraglich vereinbarte Torprämie soll Lasogga (27) nach dem Abstieg des HSV und seiner Rückkehr aus England 2018 nicht mehr ausgezahlt bekommen haben. Der Verein habe laut "Sport-Bild" die Zahlung verweigert, der Spieler auf eine Klage verzichtet. Seit diesem Sommer ist Lasogga für Al-Arabi in Katar aktiv.

Ansturm aufs Böllenfalltor – HSV-Kontingent ausgeschöpft

Das HSV-Kartenkontingent für das letzte Spiel des Jahres bei Darmstadt 98 (21. Dezember, 13 Uhr) war am Mittwochmorgen in null Komma nichts ausverkauft, genauer: binnen zwölf Minuten. Weil das Merck-Stadion am Böllenfalltor umgebaut wird, standen nur 1200 Tickets für den Gästeblock zur Verfügung.

Wer leer ausgegangen ist und keine Berührungsängste mit Fans anderer Mannschaften hat, kann noch auf ein Ticket für einen anderen Stadionbereich hoffen. Der Vorverkauf der "Lilien" beginnt allerdings erst im Dezember.

HSV dachte über Kiels Serra nach

Neuzugang David Kinsombi war offenbar nicht der einzige Kieler Spieler, auf den der HSV in der vergangenen Zweitligasaison ein Auge geworfen hat. Auch über Stürmer Janni Serra (21) ist nach Abendblatt-Informationen am Volkspark zumindest diskutiert worden. Der gebürtige Hannoveraner erzielte vergangene Saison elf Pflichtspieltore für Holstein – darunter den 1:0-Führungstreffer beim 3:1-Heimsieg zum Rückrundenauftakt gegen den HSV.

Eine Verpflichtung Serras wäre aber vermutlich teuer geworden. Sein Vertrag bei den Störchen gilt noch bis 2021. Für "Königstransfer" Kinsombi hat der HSV zu Saisonbeginn drei Millionen Euro nach Kiel überwiesen – von denen der Mittelfeldspieler zehn Prozent selbst übernommen haben soll.

HSV einigt sich im Markenrechtsstreit

Der HSV hat mit Bodenbeläge-Unternehmer Henning Boock aus Plüschow vor dem Landgericht Rostock einen Vergleich geschlossen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Boock hatte auf der Terrasse eines ehemaligen Nachbarn in Timmendorfer Strand Fliesen in HSV-Optik verlegt und mit Fotos davon auf seiner Website geworben. Der Verein hatte darin seine Markenrechte verletzt gesehen und den Unternehmer abgemahnt.

Boock hatte zwar eine Unterlassungserklärung abgegeben und das Bild gelöscht, sich aber geweigert, die Abmahnkosten in Höhe von 1531,90 Euro zu bezahlen. Jetzt akzeptierte er vor Gericht eine Zahlung an die HSV-Stiftung Der Hamburger Weg in Höhe von 100 Euro. Die Anwaltskosten müssen beide Parteien selbst tragen.