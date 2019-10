Hamburg. Das Stuttgarter Weindorf auf dem Rathausmarkt in Hamburg ist Geschichte. Doch Ende Oktober 2019 kommt es jetzt überraschend zur "Spätzle-Woche" in Hamburg: Gleich zweimal binnen vier Tagen trifft der HSV im Volksparkstadion auf den VfB Stuttgart. Erst am 26. Oktober in der Zweiten Liga, dann am Dienstag drauf im DFB-Pokal, zweite Runde, K.o.-Spiel, alles oder nichts.

Das Hamburger Abendblatt hat zehn überraschende Verbindungen und Vergleiche zusammengetragen, die Hamburg und Stuttgart verbinden – und die nicht jeder kennt.

In Hamburg gab es lange das beliebte Stuttgarter Weindorf auf dem Rathausmarkt, das 2017 nach 30 Jahren eingestellt wurde. In Stuttgart kamen zuletzt zum Auswärtsspiel des Hamburger Fischmarkts mehrere Hunderttausend Besucher.

Stuttgart 21 ist das kritisch beäugte Großprojekt zur teilweisen Untertunnelung des Hauptbahnhofes in der schwäbischen Metropole. 2010 begonnen, geplante Fertigstellung 2025. Die Kosten sollen von anfänglich 4 auf gut 8 Milliarden Euro steigen. Die Elbphilharmonie war lange das bundesweit belächelte Hamburger Pendant. 2007 wurde mit dem Bau begonnen, 2017 wurde sie eingeweiht. Kosten anfangs 77 Millionen Euro, am Ende rund 800 Millionen Euro. Aber aus dem Belächeln ist Bestaunen geworden.

Prominentes Hamburg-Stuttgarter Paar: Ex-Ministerpräsident und EU-Kommissar Günther Oettinger und PR-Frau Friederike Beyer. Er zieht demnächst zu ihr.

Video: Martin Harnik über den HSV gegen den VfB Stuttgart

HSV: Das erwartet Martin Harnik gegen seinen Ex-Club

Und wer wissen will, was HSV-Dieter Hecking nach den beiden Spielen gegen Stuttgart vor allem zu den Schiedsrichtern sagt, der sollte am 29. Oktober die ARD einschalten. In einem Special ("Sportschau Thema") beschäftigt sich das Erste ab 23.30 Uhr live mit dem "Schiedsrichter als Reizfigur im Fußball". Hecking und Deniz Aytekin, Schiedsrichter des Jahres 2019, sind bei Moderatorin Jessy Wellmer im Studio.