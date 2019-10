Hamburg. Riesenaufregung im Volkspark: Wie der HSV am Mittwoch mitteilte, soll Kyriakos Papadopoulos ab sofort bei der U21 trainieren. Darauf hätten sich Sportvorstand Julian Boldt und Trainer Dieter Hecking mit dem Griechen und seiner neuen Beratungsagentur Seven United verständigt. Bereits am Dienstag hatte Papadopoulos beim Training der Profis, bei denen er keine Zukunft mehr hat, gefehlt. Von der Maßnahme erhofft sich der HSV, dass der Innenverteidiger sich im Winter einen neuen Verein sucht.

"Aufgrund der für ihn sportlich unbefriedigenden Situation ist Papa mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Verein im Winter verlassen zu können", wird Boldt in der Mitteilung zitiert. "Da wir die Spannung im aktuellen Wettbewerb hochhalten wollen, sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass er sich so lange bei der Regionalliga-Mannschaft fit halten wird."

Papadopoulos soll HSV im Winter verlassen

Papadopoulos zeigte sich laut der Mitteilung kooperativ: „Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer spielen und dabei alles geben möchte. Die Verantwortlichen haben mir deutlich aufgezeigt, dass dies derzeit nicht möglich ist. Diese Entscheidung habe ich zu akzeptieren."

Das Transferfenster wird den gesamten Januar wieder geöffnet sein. Papadopoulos' Marktwert wird aktuell auf zwei Millionen Euro geschätzt. Wegen der Versetzung in die U21 kann der HSV nun aber nicht mehr mit einer Ablöse rechnen. Zumal der Vertrag des 27 Jahren alten Topverdieners im Sommer ausläuft. Papadopoulos' Gehalt beträgt auch bei reduzierten Bezügen in der Zweiten Liga etwas mehr als zwei Millionen Euro im Jahr.

HSV braucht Papadopoulos nicht mehr

Die sportliche Führung um Trainer Hecking und Vorstand Boldt sieht sich personell in der Innenverteidigung gut aufgestellt. Rick van Drongelen und Gideon Jung haben sich im Abwehrzentrum festgespielt. Zudem kämpfen sich die Langzeitverletzten Timo Letschert und Ewerton mit jedem Tag näher ans Team heran. Mit Talent Jonas David hat Hecking eine weitere Alternative im Kader. Somit ist Papadopoulos aktuell nur noch Innenverteidiger Nummer sechs.

Spätestens im Sommer wird nun das Kapitel von Papadopoulos, den Ex-Trainer Markus Gisdol einst unbedingt verpflichten wollte, in Hamburg enden. Nach einer halbjährigen Leihe im Winter 2017 erfüllte der HSV Gisdol im anschließenden Sommer den Wunsch, den Verteidiger für 6,5 Millionen Euro aus Leverkusen zu verpflichten.

Dabei ignorierte der Club die in der Branche längst bekannten Knieprobleme von Papadopoulos, der in der Folge immer häufiger verletzungsbedingt ausfiel. Der Verteidiger konnte auch nicht mehr an seine bemerkenswerten Leistungen aus der Rückrunde 2016/17 anknüpfen, als er den HSV zum zwischenzeitlich nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt grätschte.

Papadopoulos reiht sich in prominente HSV-Liste ein

Es ist nicht das erste Mal, dass der HSV einen seiner Spieler in die U21 versetzt. In der jüngeren Vergangenheit waren unter anderem die Profis Lewis Holtby, Mergim Mavraj und Walace betroffen. Alle drei spielen inzwischen bei anderen Vereinen.