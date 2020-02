Die HSV-News am Donnerstag, den 13. Februar 2020:

HSV-Neuling Schaub: "Einen wie Jatta gab es in Köln nicht"

Zweimal nacheinander in die Bundesliga aufzusteigen: HSV-Winterzugang Louis Schaub könnte das Kunststück in dieser Saison gelingen. Vergangene Saison trug der Österreicher mit drei Toren und 13 Vorlagen seinen Teil dazu bei, dass der 1. FC Köln jetzt wieder erstklassig ist. Am Ende seien sie damals weniger euphorisch als vielmehr erleichtert gewesen, "weil vorher natürlich alle gesagt haben, der FC und der HSV müssen hoch", sagte Schaub (25) in einem Interview mit dem aktuellen "Kicker". "Doch das Beispiel des HSV hat eben auch gezeigt, dass es nicht automatisch geht, dass es ein harter Weg ist durch diese Liga."

Seinen neuen Club sieht er dabei aber schon gut vorangekommen. Der HSV habe sowohl das nötige taktische Repertoire als auch "eine gute Mischung aus verschiedenen Charakteren". Auch Routinier Aaron Hunt (33), den Schaub vorerst aus der Startelf verdrängt hat, könne noch wichtig werden: "Aaron hat eine große Qualität, das wird in jedem Training sichtbar", sagte Schaub. "Vielleicht wird es auch Spiele geben, in denen er spielt und ich auf der Bank sitze."

Überhaupt sei die Offensive des HSV nicht schwächer als die des 1. FC Köln um die Topstürmer Simon Terodde, Anthony Modeste und Jhon Córdoba. Als Beispiel nennt Schaub Linksaußen Bakery Jatta: "So einen Spieler mit dieser Wucht, Präsenz und dazu enormem Tempo hatten wir in Köln letztes Jahr nicht. Ein spezieller Spieler und ein richtig cooler Typ. Es macht Spaß mit ihm."

Mit Papadopoulos: HSV II verpasst Testspielsieg

Trotz prominenter Verstärkung ist der HSV II im Testspiel gegen den Oberligaclub 1. FC Phönix Lübeck am Volksparkstadion nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Maurice Maletzki brachte den Außenseiter nach zwölf Minuten in Führung, Gentrit Limani glich für den HSV II aus (74.), der erstmals wieder mit Profi Kyriakos Papadopoulos ins Spiel ging.

Papadopoulos (27) hatte den HSV im Herbst um seine Versetzung zur U-21-Mannschaft gebeten, nachdem seine Einsatzchancen beim Zweitligateam auf ein Minimum gesunken waren. Ein angestrebter Wechsel im Winter war nicht zustande gekommen.

Der HSV II steckt in der Regionalliga Nord im Abstiegskampf. Am Montag (20.15 Uhr) geht es zur punktgleichen zweiten Mannschaft von Hannover 96, Sport1 überträgt die Partie live.

Van Drongelen: "Diskussionen haben mich heiß gemacht"

Krise? Welche Krise? Rick van Drongelen wirkt wieder, als hätte es sein Formtief nie gegeben. In den ersten drei Punktspielen des Jahres stand der Niederländer wieder über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Zwischenzeitlich schien ihm Ewerton den Stammplatz in der Innenverteidigung weggeschnappt zu haben.

Aber das habe ihn noch mehr motiviert, gab van Drongelen (21) jetzt im Gespräch mit der "Hamburger Morgenpost" zu: "Ich kann sagen, dass mich die Diskussionen heiß gemacht haben. Vielleicht hat mich genau das noch mal ein Prozent mehr gepusht. Das ist gut, das brauche ich, um meinen Fokus und die Aggressivität zu behalten."

E-Sports-Team des HSV legt in Hannover vor

Am Sonnabend tritt der HSV in der 2. Bundesliga beim Namensvetter aus Hannover an. Virtuell wurde das Traditionsduell schon am Mittwoch vorempfunden. Am drittletzten Spieltag der Virtual Bundesliga trafen die Nordclubs an der Spielkonsole aufeinander – am Ende jubelten die Hamburger. Dank des 5:2-Sieges bei Hannover 96 haben die "eRothosen" den direkten Konkurrenten von den sechs Finalplätzen verdrängt und sind jetzt Tabellenfünfter.

Am vorletzten Spieltag der VBL Club Championship kommt es für den HSV zum E-Sport-Derby gegen den FC St. Pauli, der nach einer 2:5-Niederlage gegen Darmstadt 98 Tabellen-18. (von 22) ist. Der TV-Sender ProSieben Maxx berichtet live (Mittwoch, 19. Februar, 20.30 Uhr).