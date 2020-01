Die HSV-News am Mittwoch, den 15. Januar 2020:

Ex-HSV-Profi Müller hat jetzt Zeit – aber einen Knopf im Ohr

Lasogga und der Abschiedsschmerz vom HSV

HSV stellt Papadopoulos weiter vom U-21-Training frei

Pyro-Show des HSV könnte Schule machen

HSV-Karten für Aue ausverkauft

Ex-HSV-Profi Müller hat jetzt Zeit – aber einen Knopf im Ohr

Der frühere HSV-Angreifer Nicolai Müller genießt in seiner neuen Heimat Australien ungeahnte Freiheiten für einen Fußballprofi. "Ich bin meistens um 13, 14 Uhr zu Hause und habe den ganzen Nachmittag vor mir", sagte der 32-Jährige, der im vergangenen Oktober von Eintracht Frankfurt zu den Western Sydney Wanderers gewechselt war, der "Süddeutschen Zeitung".

Umstellen müssen habe er sich dafür bei der Medienarbeit: "Vor jedem Spiel ist eine Kamera in der Kabine", sagte Müller. "Es gibt auch Halbzeitinterviews, und beim Warmmachen hat immer ein Spieler ein Headset im Ohr."

In Sydney spielt Müller unter dem früheren Bundesliga-Trainer Markus Babbel sowie mit den ebenfalls früheren Frankfurtern Pirmin Schwegler und Alexander Meier zusammen. Müller hatte dem HSV mit seinem Tor im Relegationsrückspiel 2015 beim Karlsruher SC den Klassenerhalt in der Bundesliga gesichert. Beim Auftakt zur Saison 2017/18 riss er sich beim Torjubel das Kreuzband im rechten Knie und fiel lange aus. Am Saisonende stieg Hamburg ab, und Müller wechselte nach Frankfurt.

Lasogga und der Abschiedsschmerz vom HSV

Pierre-Michel Lasogga ergeht es fernab der Heimat ähnlich wie seinem früheren HSV-Kollegen Nicolai Müller. Bei seinem neuen Club Al-Arabi in Katar könne er weitgehend ungestört arbeiten, wie der Stürmer der Zeitschrift "Sport-Bild" erzählte: "Die Anfragen für Autogramme oder Selfies sind selten geworden. Der Vorteil ist: Ich habe dann mehr Zeit, auch mal richtig mit den Leuten zu plaudern."

Auch der mediale Rummel sei viel kleiner als beim HSV. "Du hast als Spieler mehr Luft zum Atmen." Überhaupt könne die Unruhe rund um den HSV auch seine Entwicklung beeinträchtigt haben. Lasogga (28): "Speziell beim HSV war die Zeit, in der ich dort gespielt habe, sehr chaotisch. Vielleicht hätte meine Karriere einen anderen Verlauf genommen, wenn ich bei einem Topclub gespielt hätte, bei dem nicht so viel Unruhe herrschte."

Trotzdem habe er unterm Strich "beim HSV sehr glückliche Jahre erlebt, die mir keiner mehr nehmen kann". Lasogga spielte von 2013 bis 2019 in Hamburg und war zwischenzeitlich eine Saison an Leeds United ausgeliehen. Der Abschied im vergangenen Sommer sei dann nach dem verpassten Aufstieg nicht so verlaufen wie gewünscht. "Eine kleine Verabschiedung, zusammen mit den Fans in angemessener Runde, wäre schön schön gewesen", sagte Lasogga. Dass es nicht so kam, habe "schon wehgetan".

HSV stellt Papadopoulos weiter vom U-21-Training frei

An diesem Mittwoch hat auch die zweite Mannschaft des HSV die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte aufgenommen. Am 24. Januar steht ein Freundschaftsspiel gegen Hertha BSC II auf dem Programm, ein weiteres gegen Todesfelde am 1. Februar, bevor es dann eine Woche später in der Regionalliga mit dem Nachholspiel beim HSC Hannover weitergeht.

Kyriakos Papadopoulos allerdings fehlte – und wird wohl auch nicht mehr zur U-21-Mannschaft stoßen. Der griechische Innenverteidiger, der sich mangels Perspektive selbst von der Profi- in die zweite Mannschaft hatte versetzen lassen, ist weiterhin von seinen Trainingsverpflichtungen freigestellt, wie der HSV der "Hamburger Morgenpost" bestätigte.

Papadopoulos (27) soll sich einen neuen Verein suchen. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Pyro-Show des HSV könnte Schule machen

Am 8. Februar will der HSV vor dem Zweitligaspiel gegen den Karlsruher SC erstmals eigene Pyrotechnik abbrennen. Rauchfackeln, wie sie auch in Theatervorführungen eingesetzt werden, sollen dabei zum Einsatz kommen. Die Show wurde zusammen mit den Fans entwickelt, bis zu zehn Rauchfackeln sollen zwischen Spielfeld und Nordtribüne gezündet werden. Laut der Zeitschrift "Sport-Bild" wollen sowohl die Stadt als auch die Verbände DFB und DFL ihr Einverständnis geben.

Der HSV will so vermeiden, dass weiterhin Fans auf den Rängen unkontrolliert Feuerwerkskörper abbrennen und so nicht nur andere gefährden, sondern dem HSV auch schaden. Der Deutsche Fußball-Bund hat den Club kürzlich mit einer Rekordstrafe von 200.000 Euro belegt, weil Ultras im Derby beim FC St. Pauli bengalische Feuer gezündet hatten. Über den Einspruch des HSV verhandelt das DFB-Sportgericht an diesem Freitag.

Verläuft das Experiment erfolgreich, könnten sich weitere Vereine der Initiative anschließen. "Sofern dem HSV diese Genehmigungen erteilt werden, würden wir diesen Weg auch gern mit unserer Fan-Szene beschreiten", sagte Chris Förster, Geschäftsführer des Drittligaclubs Carl Zeiss Jena, der "Sport-Bild". Jena war im Oktober zu einer Geldstrafe in Höhe von fast 25.000 Euro verurteilt worden.

HSV-Karten für Aue ausverkauft

Neues Jahr, alte Liebe: Der HSV kann sich auf die Treue seiner Fans weiterhin verlassen. Das Kartenkontingent für das Spiel beim mehr als 500 Kilometer entfernten FC Erzgebirge Aue (Sonnabend, 29. Februar, 13 Uhr) war am Mittwochmorgen nicht einmal eine Stunde nach Beginn des Vorverkaufs vergriffen. Für das Spiel wurde pro Mitglied nur eine Karte ausgegeben. Nach Berechnungen des Portals "Fussballmafia.de" wird der HSV in der laufenden Saison auswärts von durchschnittlich 3260 Fans unterstützt, nur Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart (3489) erfährt größeren Support.

Begonnen hat unterdessen der Verkauf für die HSV-Heimspiele gegen Regensburg (7. März) und Bielefeld (21. März). Zunächst können nur Mitglieder Tickets erwerben, von Donnerstag an dann alle.